JAV – ankstyvas pavojingo gripo proveržis: specialistai įspėja dėl sergamumo

Virusas jau nusinešė ir daugiau nei 4 tūkstančių amerikiečių gyvybės, taip pat ir vaikų. Specialistai perspėja – sergamumas gali ir toliau didėti, mat žmonės po COVID-19 pandemijos vengia skiepytis.

Niujorke skiepijamas nuo gripo mažylis graudžiai verkia. Ir vis tik, nors skauda ir baisu, be gripo vakcinos šį sezoną jis neapsieis – virusas šiemet itin pavojingas.

Jungtinėse Valstijose – ne tik šiam laikotarpiui neįprastai didelis sergamumas, bet ir hospitalizuotų asmenų skaičius. Šalis skelbia, kad sergančiųjų skaičius netrukus pasieks 9 milijonus, o ligoninėse jau atsidūrė per 78 tūkstančius žmonių. Tai yra didžiausias hospitalizacijų skaičius dėl gripo šalyje per dešimtmetį.

„Iš dalies taip yra dėl to, kad per pastaruosius metus per COVID pandemiją mes nešiojome kaukes, vengėme vienas kito, izoliavomės. Ir pavargome imtis tokių atsargumo priemonių. Kai išeinu, matau labai mažai žmonių su kaukėmis. Daugelis pavargo skiepytis“, – teigia gydytojas Bruce Hirsch.

Gydytojai skelbia, kad dar net neįsibėgėjus gripo sezonui, nuo šios ligos mirė per 4,5 tūkstančio žmonių. Gripas nusinešė ir bent 14 vaikų gyvybes. Specialistai baiminasi, kad sergamumas Jungtinėse Valstijose gali dar šoktelėti, mat žmonės po COVID-19 pandemijos išties vangiai skiepijasi. Net ir tie, kuriems gripas pavojingiausias – tai yra vyresni nei 65-ių, vaikai, nėščios moterys. Pastarųjų šiemet paskiepyta maždaug 12 procentų mažiau nei praėjusiais metais.