Eilės prie „Regitros“: gudresni bando parduoti savo „vietą"

Šalia sostinės „Regitros“ padalinio vėl eilės. Vairuotojai progos registruoti automobilį laukia jau porą dienų iš eilės.

Štai ką sako laukiantys: „Antrą dieną. Atvažiavau, išvažiavau jau po keturių buvo, nuo pusės septynių laukiu. Pirkau jau seniai, pas mane pasikeitė sėdimų vietų skaičius, nes buvo registruota penkių vietų, yra septynių vietų. Praėjau ekspertizę „Tuvlitoje.“ Užregistravau, atvažiavau, sako reikia praeidinėti čia aikštelę.“

Prie „Regitros“ laiką gaištą ir tie vairuotojai, kurie registruoja į Lietuvą įvežtus automobilius. Kol internetu užsiregistravę vairuotojai patikrinimo laukia automobilių stovėjimo aikštelėje, kiti bando laimę gyvoje eilėje. „Regitros“ darbuotojai juos aptarnauja tik tada, jei atsiranda laisva vieta.

„Reikia ieškoti, galbūt neiškarto pavyks užsiregistruoti, bet kasdien nuo ryto stebint tos vietos atsiranda, žmonės užsiregistruoja ir grafikas pildosi“, – sako „Regitros" atstovas Gintautas Valutis.

Vairuotojai mielai naudotųsi internetine „Regitros“ registracijos sistema, tačiau gauti vietų praktiškai neįmanoma: dviejų savaičių registracijos sąrašai perpildyti.

Štai ką sako gyventojai:

„Internetu aš bandžiau, artimiausia registracija Alytuje – 28 dieną arba Klaipėdoje. Viskas. Vilniuje vietų nėra, o man rytoj reikia išvažiuoti į darbą, mašiną pastatyti.“

„Mes pirkom mašiną balandžio viduryje. Tuo metu darydama draudimą, aš sėdėjau ir ieškojau vietų, nebuvo niekur. Viena vieta buvo iššokusi, 12-ai dienai, 12:40. Bandėm laimę šeštadienį, keturias valandas atstovėję apsisukom, išvažiavom.“

„Virtuali eilė eina, realybė viskas, kur nori ten važiuok. Jokios tvarkos! Nuėjau prie direktoriaus, sakau, nors kažkokias taisykles nustatom, kuriems reikia, dega, tie kur užsisakė internete galbūt gali palaukti dar.“

„Aš atvažiavau iš Ukrainos, Kaune nusipirkau automobili. Aš negaliu gauti tranzitinių numerių, kad vykčiau i Ukrainą, trečia para stoviu.“

„Reikia laukti tris savaites, kad prieitum tu ten. Tas pats, kas pas daktarus dabar, taip ir mašinoms.“

Nuo gegužės visi automobiliai privalo turėti savininko deklaravimo kodą. Būtent startavus šiai naujai sistemai visoje Lietuvoje prie „Regitros“ skyrių kilo sumaištis.

Marijampoliečiai viešai kalbėti bijo, bet kameras išjungus rėži tiesiai šviesiai – gudriausi vietos gyventojai iš problemos net bando pasipelnyti. Labiausiai skubantiems vairuotojams pardavinėja savo vietas eilėje. Tiesa, tokios paslaugos teikėjais pasitikėti nederėtų. Anot „Regitros“, kiekvienas vizitas skirtas konkrečiam asmeniui, dėl to kito vairuotojo darbuotojai gali ir neaptarnauti.

„Nori žmogus automobilį užsiregistruoti ant savęs. Anksčiau būdavo per vieną dieną, o dabar dvi savaite laukti eilėje“, – sako viena atvykusiųjų pora.

Nuostoliai matuojami ne tik sugaištomis gyventojų valandomis, krito automobilių pardavėjų apyvartos. Anot verslininkų, vieno automobilio registracija prailgo nuo 15 minučių iki valandos.

„Iki gegužės pirmosios, mes užregistravom per dieną 10-15 automobilių. Po gegužės pirmosios mes per savaitę užregistravome 10-imt tiktai. Per savaitę, ką anksčiau darydavom per dieną“, – sako BRC pardavimų vadovas Vaidas Sarapinas.

„Regitra“ verslo ir gyventojų skundus girdi. Kartu su Vidaus reikalų ministerija žada problemą išspręsti, bet ne ryt ar poryt, o per pora savaičių.

„Bandome reaguoti greitai. Žinoma, kad reikia papildomų ir darbo vietų , ir srautų atskyrimo. Atskirsim didžiuosius prekeivius nuo tų pavienių asmenų, kurie ten tiesiog turi ateiti ir deklaruoti viena sandorį ir gauti vieną SDK kodą, taip palengvinsime. Žmonių aš paprašyčiau kantrybės šiek tiek“, – sako vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev.

Automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis aiškina, kad valstybė prieš paleisdama naują sistemą nepadarė namų darbų, tinkamai jos neištestavo, startavo pačiu netinkamiausiu laiku.

„Vyksta pandemija, „Regitros padaliniai pilnu pajėgumu dirbti negali, žmonių antplūdis yra padidėję Buvo galima pakeisti terminą, pakeitus terminą, toliau pilnu pajėgumu dirbti ir sistemą testuoti, kad ji nelūžinėtų ir veiktų sklandžiai“, – sako M. Buzelis.

Valstybė naują registracijos tvarką įvedė dėl šešėlio. Mat Latvijoje, ši naujovė pirmaisiais veikimo metais leido į valstybės biudžetą surinkti papildomus 27 milijonus eurų.