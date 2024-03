Žemės ūkio tarybos vadovas sako, kad ūkininkai gali vėl protestuoti

„Yra tokia tikimybė – ir nemaža – kad galime grįžti“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė I. Hofmanas.

„Nebūtinai gali būti Vilnius kaip taikinys“, – pridūrė jis.

Ūkinininkų atstovo teigimu, ne vienerius metus keliamas klausimas dėl pieno supirkimo kainų vis dar nesprendžiamas.

„Jei pienininkystės sektoriaus klausimas nebus sprendžiamas, tai yra labai jautru: pieno ūkiai uždaromi, gyvulininkystė traukiasi. Vien šito gali pakakti, kad ūkininkai sugrįžtų vienokia ar kitokia forma“, – kalbėjo I. Hofmanas.

Naują Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo redakciją Vyriausybė parlamentui pateikė dar praėjusį pavasarį, tačiau projekto svarstyme padaryta pertrauka, nesulaukus pritarimo Kaimo reikalų komitete (KRK).

Šio ir kitų ūkininkų reikalavimų įgyvendinimą KRK aptarė trečiadienį. Jo pirmininkas Viktoras Pranckietis anksčiau BNS sakė, jog dvi problemos išspręstos – nuo 304 iki 13 eurų už toną sumažintas suskystintų naftos dujų akcizas ir sugrąžintos pernai galiojusi vadinamojo žymėto dyzelino naudojimo tvarka. Be to, Seimo nariai jau pasiūlė pataisas, draudžiančias rusiškų grūdų ir pašarų importą bei tranzitą per Lietuvą.

Dar žemdirbiai reikalauja panaikinti reikalavimą atkurti daugiametes pievas, stabdyti saugomų teritorijų plėtrą, susiaurinti apsaugos juostas.