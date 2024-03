Seimo komitetas aptars, kaip įgyvendinami žemdirbių reikalavimai

„Iš viso yra šeši klausimai. (Ministerija – BNS) pristatys, kas padaryta per šį laikotarpį“, – BNS teigė komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Pasak jo, dvi problemos išspręstos – nuo 304 iki 13 eurų už toną sumažintas suskystintų naftos dujų (SND) akcizas ir sugrąžintos pernai galiojusi vadinamojo žymėto dyzelino naudojimo tvarka. Be to, Seimo nariai jau pasiūlė pataisas, draudžiančias rusiškų grūdų ir pašarų importą bei tranzitą per Lietuvą.

„Dar neišspręstas pieno kainų, daugiamečių pievų atsėjimo (Europos Komisija vieneriems metams atidėjo reikalavimų įgyvendinimo terminą – BNS) bei pagriovių ir šlapynių klausimai“, – teigė komiteto vadovas.

„Dėl pieno kol kas nėra pasiūlyta jokių sprendimo būdų. (...) Per pieno krizę 2019 metais parama buvo mokama už karvę ir nebuvo jokių susiginčijimų ir problemų“, – pridūrė V. Pranckietis.

Žemės ūkio tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas BNS sakė, kad svarbiausias ir ne vienerius metus keliamas klausimas dėl pieno kainų lieka „mirties taške“: „Atviras klausimas. Jis, ko gero, skaudžiausias šiai dienai. Ūkiai nebeišgyvena“.

Pasak jo, iš dalies įgyvendintas žemdirbių reikalavimas dėl apsaugos juostų – jos susiaurintos, bet ne saugomose teritorijose.

„Bet tas klausimas išspręstas dalinai, nes neatsakyta dar dėl saugomų teritorijų, dėl daugiamečių pievų dar reikia ilgalaikių sprendimų“, – tvirtino I. Hofmanas.

Jis pranešė, kad kovo 20-ąją vyks dar vienas žemdirbių atstovų susitikimas su premjere Ingrida Šimonyte.

„Tai datai tikimės jau daugiau išgirsti dėl daugiamečių pievų. Toliau bus keliamas klausimas dėl žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko neveiklos, bus aptariamos Valstybės kontrolės išvados. Kalbėsime dėl šiemet nepavykusio pasėlių deklaravimo, kelsime klausimą, kas prisiims atsakomybę, šiemet jis turi būti labiau pavykęs,“ – teigė jis.

„Jeigu rusiškų grūdų importas išsisprendžia, reikia galvoti, kaip pasiekti Europos Komisijoje, kad visoje bendrijoje importas būtų uždraustas“, – pridūrė I. Hofmanas.

V. Pranckiečio duomenimis, per pastaruosius 30 metų pievų ir ganyklų plotų Lietuvoje padaugėjo 116 tūkst. ha, ariamos žemės sumažėjo apie 704 tūkst. ha, o žemės ūkio naudmenų – 607 tūkst. ha.