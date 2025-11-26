Vyriausybė skyrė 151 mln. eurų avansui už oro gynybos sistemas

Tai trečiasis ir paskutinis lėšų skyrimas iš 800 mln. eurų, kuriais šių metų biudžete buvo padidintas skolinimosi limitas.
„Atsiradus konkretiems poreikiams, mes galėjome operatyviai skirti papildomų lėšų krašto apsaugos reikmėms“, – sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Kaip skelbė BNS, balandį iš skolintų lėšų buvo skirta 187,7 mln. eurų avansiniams mokėjimams už papildomas pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, rugpjūtį – 461 mln. eurų avansui už Lietuvos perkamus vokiškus „Leopard“ tankus.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybė krašto apsaugai kitų metų biudžete yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Tam dar turės pritarti Seimas.