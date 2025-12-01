 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vokietijos kanclerio ultimatumas Briuseliui: reikalauja atšaukti mirties nuosprendį vidaus degimo varikliams

2025-12-01 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 09:00

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ėmėsi ryžtingų veiksmų, siekdamas apsaugoti šalies automobilių pramonės stuburą. Jis oficialiu laišku kreipėsi į Europos Komisiją, ragindamas atsisakyti griežto draudimo nuo 2035 metų registruoti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais.

Vokietijoje – išpuolis prieš merę: Merzas pasmerkė siaubingą ataką (nuotr. SCANPIX)

Kanclerio žinutė mano, kad Europos Sąjunga privalo išlaikyti technologinį neutralumą. F. Merzas ir jo vadovaujama koalicija siekia, kad po 2035-ųjų rinkoje vietos liktų ne tik elektromobiliams.

Kanclerio žinutė mano, kad Europos Sąjunga privalo išlaikyti technologinį neutralumą. F. Merzas ir jo vadovaujama koalicija siekia, kad po 2035-ųjų rinkoje vietos liktų ne tik elektromobiliams.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Vokietija reikalauja įteisinti galimybę toliau pardavinėti iš tinklo įkraunamus hibridus, elektromobilius su benzininiais generatoriais (EREV) ir netgi „itin efektyvius“ tradicinius automobilius.

„Mūsų tikslas – lankstus ir realistiškas reguliavimas, kuris atitiktų klimato apsaugos tikslus, bet nekeltų pavojaus pramonės inovacijoms ir vertės kūrimui“, – laiške Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen rašė F. Merzas.

Naujos subsidijos pirkėjams

Nors Berlynas stoja ginti vidaus degimo variklių, elektrifikacijos visiškai neatsisako. Siekdama nutildyti kritikus ir paskatinti rinką, vyriausybė patvirtino naują paramos planą.

Jau kitais metais mažesnes ir vidutines pajamas gaunantiems namų ūkiams bus siūloma 3 000 eurų subsidija perkant ar nuomojantis elektromobilį (arba hibridą). Ši suma galės didėti po 500 eurų už kiekvieną vaiką (iki maksimalios 1 000 eurų priemokos).

Europa suskilo į dvi stovyklas

Šis Vokietijos demaršas dar labiau pagilino takoskyrą Europoje. Gruodžio 10 dieną Briuselis turi pristatyti pagalbos paketą automobilių sektoriui, tačiau didžiųjų valstybių pozicijos skiriasi radikaliai.

Italijos premjerė Giorgia Meloni palaiko Vokietiją. Tuo tarpu Prancūzija ir Ispanija laikosi griežtai ir reikalauja nekeisti 2035-ųjų tikslo ir visiškai pereiti prie nulinės emisijos transporto, siūlydamos tik nedideles nuolaidas vietiniams gamintojams per „superkreditų“ sistemą.

Aplinkosaugininkai F. Merzo planus vertina skeptiškai. Organizacijos „Transport & Environment“ atstovai pareiškė, kad bandymas gelbėti pasenusią vidaus degimo technologiją yra sąmoningas akių užmerkimas prieš realybę, kuris ilgainiui tik dar labiau pakenks Vokietijos gamintojams.

