Vokiečiai keičia kryptį: „Volkswagen“ pradeda automobilių eksportą iš Kinijos

Pirmieji šios strategijos žingsniai jau žengti. Prieš kelias savaites „Volkswagen“ pradėjo gabenti Kinijoje surinktus benzininius automobilius į Artimuosius Rytus. Dabar, pasak koncerno technologijų vadovo Kinijoje Thomaso Ulbricho, taikiklyje – Pietryčių ir Centrinės Azijos rinkos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Sprendimus deriname su pagrindine būstine Vokietijoje. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekviena rinka gautų jai tinkamiausią modelių asortimentą“, – teigė T. Ulbrichas.
Kiniška kaina, vokiška emblema
Pagrindinis šio posūkio motyvas – pinigai. „Volkswagen“ skaičiavimais, dėl puikiai išvystytos vietinės tiekimo grandinės ir technologijų prieinamumo, sukurti naują elektromobilį Kinijoje kainuoja iki 50 proc. pigiau nei kituose regionuose.
Tai leidžia vokiečiams konkuruoti kaina su vietiniais Kinijos gamintojais, kurie, bėgdami nuo kainų karo namuose, taip pat aktyviai veržiasi į užsienio rinkas.
Savarankiškumas ir Europos išimtis
Koncernas pasiekė dar vieną svarbų lūžio tašką. Hefėjuje įkurtas inovacijų centras dabar geba savarankiškai, be nuolatinio derinimo su Vokietija, sukurti naują automobilį nuo platformos brėžinių iki galutinio patvirtinimo.
Visgi Europos pirkėjams ši žinia kol kas neturi tiesioginės įtakos. Gamintojas pabrėžia, kad eksportuoti kiniškų modelių į Senąjį žemyną neplanuojama.
Pagrindinė kliūtis – technologinis nesuderinamumas: Kinijos rinkai skirti išmanieji automobiliai naudoja specifinę elektroninę architektūrą ir programinę įrangą, kuri skiriasi nuo europinių standartų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!