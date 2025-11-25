 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Tikras stebuklas Kalifornijoje: pamatę, kas liko po pragariškos ugnies, „Volkswagen“ ėmėsi skubių veiksmų

2025-11-25 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 13:00

Sausio mėnesį Kalifornijoje kilęs gaisras buvo negailestingas. Per kelias savaites ugnis sunaikino daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų teritoriją, už savęs palikdama tik pelenus.

Restauruotas „Volkswagen“ (nuotr. gamintojo)

Sausio mėnesį Kalifornijoje kilęs gaisras buvo negailestingas. Per kelias savaites ugnis sunaikino daugiau nei 100 kvadratinių kilometrų teritoriją, už savęs palikdama tik pelenus.

REKLAMA
0

Visa tai stebėjęs Martinas Presto sunkiai sulaikė ašaras. Jis buvo įsitikinęs, kad gaisro epicentre atsidūręs „Volkswagen T2“ furgonas, kuriame jis kadaise gyveno studijų metais, visiškai sudegė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

Tačiau netrukus žiniasklaidoje pasirodžiusi nuotrauka nustebino visus. Ugnies sunaikintame kvartale, pilkų griuvėsių fone, stovėjo beveik nenukentėjęs mėlynas autobusiukas.

REKLAMA

Šis vaizdas tapo neįtikėtina sensacija ir kartu patraukė „Volkswagen“ atstovų dėmesį. Gamintojas susisiekė su dabartine savininke, M. Presto drauge Megan Krystle Weinraub, ir pasiūlė automobilį restauruoti. 

Apgaulinga išvaizda ir 2000 valandų darbo

Nors nuotraukose atrodė, kad ugnis automobilį aplenkė, realybė buvo kitokia. Ekstremalus karštis padarė savo. Dešinėje kėbulo pusėje atšoko dažai, išsilydė žibintai, o nuo temperatūros pokyčių skilo stiklai.

REKLAMA
REKLAMA

Automobilis buvo nugabentas į „Volkswagen“ inžinerinį centrą Oksnarde. Restauracijos procesas, kuriame dalyvavo ir „Porsche“ restauravimo specialistai iš „GE Kudensport“, užtruko net 2000 valandų. Meistrams teko pakeisti arba atnaujinti daugiau nei 900 komponentų.

Siekiant išlaikyti autentiškumą, „Volkswagen“ panaudojo originalias to laikmečio detales, įskaitant specifinę šoninę anteną ir salono laikrodį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visiškai atnaujintas ir interjeras. Jame buvo sumontuota restauruota kempingo įranga, pakeista lubų apdaila ir persiūtos sėdynės, naudojant klasikinį languotą audinį.

Dabar šis modelis demonstruojamas Los Andželo automobilių parodoje, o vėliau bus eksponuojamas Peterseno automobilių muziejuje.

Pasibaigus turui, „Azul“ grįš pas savininkus ir vėl bus naudojamas pagal tiesioginę paskirtį – kelionėms į paplūdimį su banglentėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų