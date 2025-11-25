Tikras stebuklas Kalifornijoje: pamatę, kas liko po pragariškos ugnies, „Volkswagen“ ėmėsi skubių veiksmų

Visa tai stebėjęs Martinas Presto sunkiai sulaikė ašaras. Jis buvo įsitikinęs, kad gaisro epicentre atsidūręs „Volkswagen T2“ furgonas, kuriame jis kadaise gyveno studijų metais, visiškai sudegė.
Tačiau netrukus žiniasklaidoje pasirodžiusi nuotrauka nustebino visus. Ugnies sunaikintame kvartale, pilkų griuvėsių fone, stovėjo beveik nenukentėjęs mėlynas autobusiukas.
Šis vaizdas tapo neįtikėtina sensacija ir kartu patraukė „Volkswagen“ atstovų dėmesį. Gamintojas susisiekė su dabartine savininke, M. Presto drauge Megan Krystle Weinraub, ir pasiūlė automobilį restauruoti.
Apgaulinga išvaizda ir 2000 valandų darbo
Nors nuotraukose atrodė, kad ugnis automobilį aplenkė, realybė buvo kitokia. Ekstremalus karštis padarė savo. Dešinėje kėbulo pusėje atšoko dažai, išsilydė žibintai, o nuo temperatūros pokyčių skilo stiklai.
Automobilis buvo nugabentas į „Volkswagen“ inžinerinį centrą Oksnarde. Restauracijos procesas, kuriame dalyvavo ir „Porsche“ restauravimo specialistai iš „GE Kudensport“, užtruko net 2000 valandų. Meistrams teko pakeisti arba atnaujinti daugiau nei 900 komponentų.
Siekiant išlaikyti autentiškumą, „Volkswagen“ panaudojo originalias to laikmečio detales, įskaitant specifinę šoninę anteną ir salono laikrodį.
Visiškai atnaujintas ir interjeras. Jame buvo sumontuota restauruota kempingo įranga, pakeista lubų apdaila ir persiūtos sėdynės, naudojant klasikinį languotą audinį.
Dabar šis modelis demonstruojamas Los Andželo automobilių parodoje, o vėliau bus eksponuojamas Peterseno automobilių muziejuje.
Pasibaigus turui, „Azul“ grįš pas savininkus ir vėl bus naudojamas pagal tiesioginę paskirtį – kelionėms į paplūdimį su banglentėmis.
