 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Audi“ staigmena dyzelių fanams: sukūrė naują V6 variklį, kuris naudoja išskirtinius degalus

2025-11-29 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 15:00

Pastaruosius dvejus metus „Audi“ naujienų sraute dominavo elektromobiliai ir keturių cilindrų hibridai, tačiau „Premium“ segmento pirkėjų poreikiai diktuoja savo sąlygas. Vokiečių gamintojas oficialiai patvirtino, kad į naujausios kartos „A6“ bei „Q5“ modelių gamą sugrįžta 3,0 litrų V6 dyzelinis variklis.

Audi Q5 ir Audi A6 (nuotr. gamintojo)

Pastaruosius dvejus metus „Audi“ naujienų sraute dominavo elektromobiliai ir keturių cilindrų hibridai, tačiau „Premium“ segmento pirkėjų poreikiai diktuoja savo sąlygas. Vokiečių gamintojas oficialiai patvirtino, kad į naujausios kartos „A6“ bei „Q5“ modelių gamą sugrįžta 3,0 litrų V6 dyzelinis variklis.

REKLAMA
0

Tai svarbi žinia vairuotojams, kuriems 2,0 litrų agregatai atrodo per silpni, o benzininės versijos – neekonomiškos. Tiesa, mažesniojo „Audi A5“ pirkėjai liks nusivylę – šiam modeliui didysis dyzelis nebus siūlomas, tad šioje klasėje vieninteliu pasirinkimu su šešių cilindrų dyzeliu lieka 3 serijos BMW.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

 

Nauja technologija

Naujasis agregatas nėra tiesiog senojo variklio kopija. Jis generuoja 220 kW (299 AG) galią ir 580 Nm sukimo momentą, tačiau svarbiausios naujovės slypi elektrifikacijoje.

REKLAMA

Pirmoji sistema – „MHEV plus“. Tai 48 voltų švelniojo hibrido technologija su 18 kW (230 Nm) elektros motoru ir nedidele LFP baterija. Skirtingai nei paprasti starteriai-generatoriai, ši sistema leidžia automobiliui manevruoti parkavimo aikštelėse naudojant tik elektrą ir padeda vidaus degimo varikliui pajudant iš vietos.

Antroji, įdomesnė naujovė – elektrinis kompresorius. Jis sumontuotas oro įsiurbimo sistemoje už įprasto turbokompresoriaus. Jo užduotis – eliminuoti dyzeliams būdingą „turboduobę“. Kai variklio sūkiai žemi ir išmetamųjų dujų srauto nepakanka įsukti pagrindinei turbinai, įsijungia elektrinis kompresorius.

REKLAMA
REKLAMA

„Audi“ skaičiavimais, šis sprendimas leidžia per pirmąsias 2,5 sekundės nuo pedalo paspaudimo įgyti penkių metrų pranašumą prieš analogišką automobilį be elektrinio kompresoriaus. Anksčiau tokia technologija buvo naudojama tik sportiškose „S“ versijose ar galingame 4.0 TDI V8 variklyje, tačiau dabar ji tapo prieinama ir standartiniuose modeliuose.

Degalai iš gruzdintuvių

Modernizacija palietė ir ekologiją. Naujasis V6 TDI oficialiai sertifikuotas naudoti HVO (hidrintą augalinį aliejų) – degalus, gaminamus iš maisto pramonės atliekų ar žemės ūkio likučių.

Tai reiškia, kad naudojant šiuos degalus, CO2 emisijas galima sumažinti iki 95 proc., nekeičiant variklio konstrukcijos. Beje, visi nauji automobiliai iš Ingolštato ir Nekarzulmo gamyklų išrieda degalų bakuose jau turėdami būtent HVO degalus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų