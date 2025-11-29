„Audi“ staigmena dyzelių fanams: sukūrė naują V6 variklį, kuris naudoja išskirtinius degalus

Tai svarbi žinia vairuotojams, kuriems 2,0 litrų agregatai atrodo per silpni, o benzininės versijos – neekonomiškos. Tiesa, mažesniojo „Audi A5“ pirkėjai liks nusivylę – šiam modeliui didysis dyzelis nebus siūlomas, tad šioje klasėje vieninteliu pasirinkimu su šešių cilindrų dyzeliu lieka 3 serijos BMW.
Nauja technologija
Naujasis agregatas nėra tiesiog senojo variklio kopija. Jis generuoja 220 kW (299 AG) galią ir 580 Nm sukimo momentą, tačiau svarbiausios naujovės slypi elektrifikacijoje.
Pirmoji sistema – „MHEV plus“. Tai 48 voltų švelniojo hibrido technologija su 18 kW (230 Nm) elektros motoru ir nedidele LFP baterija. Skirtingai nei paprasti starteriai-generatoriai, ši sistema leidžia automobiliui manevruoti parkavimo aikštelėse naudojant tik elektrą ir padeda vidaus degimo varikliui pajudant iš vietos.
Antroji, įdomesnė naujovė – elektrinis kompresorius. Jis sumontuotas oro įsiurbimo sistemoje už įprasto turbokompresoriaus. Jo užduotis – eliminuoti dyzeliams būdingą „turboduobę“. Kai variklio sūkiai žemi ir išmetamųjų dujų srauto nepakanka įsukti pagrindinei turbinai, įsijungia elektrinis kompresorius.
„Audi“ skaičiavimais, šis sprendimas leidžia per pirmąsias 2,5 sekundės nuo pedalo paspaudimo įgyti penkių metrų pranašumą prieš analogišką automobilį be elektrinio kompresoriaus. Anksčiau tokia technologija buvo naudojama tik sportiškose „S“ versijose ar galingame 4.0 TDI V8 variklyje, tačiau dabar ji tapo prieinama ir standartiniuose modeliuose.
Degalai iš gruzdintuvių
Modernizacija palietė ir ekologiją. Naujasis V6 TDI oficialiai sertifikuotas naudoti HVO (hidrintą augalinį aliejų) – degalus, gaminamus iš maisto pramonės atliekų ar žemės ūkio likučių.
Tai reiškia, kad naudojant šiuos degalus, CO2 emisijas galima sumažinti iki 95 proc., nekeičiant variklio konstrukcijos. Beje, visi nauji automobiliai iš Ingolštato ir Nekarzulmo gamyklų išrieda degalų bakuose jau turėdami būtent HVO degalus.
