Prekybininkai jau ruošiasi pirkėjų antplūdžiui: ieško šimtų naujų darbuotojų už 700–1300 eurų algą

Prekybos tinklo „Rimi“ atstovė Gabrielė Šerėnienė sakė, kad pasibaigus vasarai jaučiamas klientų sugrįžimas į namus, o kartu ir į didesnis pirkėjų srautas į tinklo parduotuvę internete.

„Pandemijos pradžioje startavusios mūsų e-komercijos paslaugos nuolat auga, be jokios abejonės, susidomėjimą jomis skatina ir lankstumas, kurį gali pasiūlyti tik šis apsipirkimo formatas – saugus ir patogus visiems.

Virtualiosios parduotuvės komanda po vasaros naują sezoną sutinka dar stipresnė ir pasiruošusi augimui – ieškome naujų kolegų, kurie galėtų prisijungti ir padėti mums aptarnauti klientus. Kiek tiksliai darbuotojų planuojame įdarbinti paaiškės keičiantis situacijai, mūsų tikslas – greitai prisitaikyti ir atliepti nuolat besikeičiančius klientų poreikius. Neabejotinai, nuo rugsėjo 13 d, įsigaliosiantys reikalavimai turės įtakos pirkėjų pasirinkimams“, – tvirtino prekybos tinklo atstovė.

Kitos maisto produktų į namus pristatymo platformos „Last mile“ atstovas Tadas Norušaitis teigė, kad visada rugpjūtį ima augti užsakymų skaičius ir tai tęsiasi iki pat didžiųjų žiemos švenčių.

„Tačiau apskritai susidomėjimas maisto pristatymu į namus niekur nedingo ir pasibaigus karantinui. Žmonės ir toliau perka maisto produktus internetu. Taip pat įsigaliojus apribojimams nuo rugsėjo 13 d. klientų skaičius turėtų išaugti.

Vieni žmonės nesiskiepija, nesidaro testų ir neturi galimybių paso. Jie dažniau pirks maistą internetu. Kiti turi galimybių pasą, tačiau nenorės laukti eilėse, kurios gali susidaryti dėl patikros“, – teigė įmonės atstovas.

Parduotuvės „Barbora“ direktorius Andrius Jurgelevičius taip pat pridūrė, kad rudens scenarijų pradėjo dėliotis dar vasarą, kad klientams užtikrintų sklandžią ir kokybišką paslaugą.

„Pradedame jausti augantį kasdienio apsipirkimo internetu poreikį, tačiau didesnio šuolio tikimės po rugsėjo 13 d., kai daliai gyventojų bus sudėtingiau apsipirkti fizinėse parduotuvėse. Praėjusių metų patirtis parodė, kad gyventojai reaguoja į augantį COVID-19 susirgimų skaičių ir ribojimus – pradeda dažniau rinktis patogų ir saugų apsipirkimą internetu. Nemaža dalis jų ir po ribojimų atšaukimo toliau apsiperka internetu“, – sakė parduotuvės direktorius.

Siūlo atlyginimą be lubų

Anot A. Jurgelevičiaus, šiuo metu „Barboroje“ naujų komandos narių priėmimas yra nuolatinis procesas ir naujų darbuotojų skaičius kasdien kinta.

„Tačiau esame pasiruošę įdarbinti 200 prekių surinkėjų ir kurjerių trijuose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Naujiems darbuotojams surinkimo ir logistikos centruose siūlome naujovę – bandomuoju laikotarpiu mokame tokį patį bazinį atlyginimą, kokį gauna ir seniau dirbantys kolegos.

Galutinis jų atlyginimas priklauso nuo pasiektų rezultatų. Turime specialią naujokų mokymų programą ir inovatyvias darbo priemones, kurios leidžia greitai ir paprastai įgyti įgūdžių ir pasiekti gerų rezultatų. Tad ir naujokams sudarome tokias pačias sąlygas užsidirbti, kokias turi dirbantieji ilgesnį laiką“, – pasakojo parduotuvės direktorius.

Jo teigimu, kurjeriai „Barboroje“ uždirba nuo 900 iki 1300 eurų į rankas, prekių surinkėjai – nuo 700 iki 900 eurų. Tačiau pasak A. Jurgelevičiaus, lubų nėra – motyvuoti darbuotojai gali gauti ir didesnius atlyginimus.

Plečia tinklą, tobulina sistemas

T. Norušaičio teigimu, jau dabar didinami prekybos internetu pajėgumai.

„Darbuotojų, kurie būtų įdarbinti įmonėje neturime. Mūsų verslo modelis kitoks. Turime platformą, kurioje registruojasi maisto kurjeriai ir teikia maisto pristatymo į namus paslaugas. Žmonės patys renkasi, kiek laiko nori dirbti.

Kai jaučiame užsakymų augimą, tiesiog sudarome galimybę daugiau žmonių prisijungti prie platformos. O kai užsakymų mažėja, sumažiname ir prisijungimo prie platformos galimybes. Tad darbuotojų paieška pas mus nepertraukiama, visada gali prisijungti nauji darbuotojai. Dažniausiai žmonės čia dirba laikinai, keltą mėnesių“, – komentavo įmonės atstovas.

G. Šerėnienė irgi teigė, kad pastaruoju metu daug investuojama tiek į sistemų tobulinimą, tiek į pajėgumų didinimą, kad klientams būtų kuo patogiau apsipirkti internetinėje parduotuvėje.

„Natūralu, kad vienas svarbiausių kriterijų renkantis apsipirkimą internetu yra patogumas ir greitis, todėl pasistengėme, kad mūsų klientams laikas nuo užsakymo iki pristatymo būtų kiek įmanoma trumpesnis. Užsisakius prekes į namus, jas pristatysime per 3 val., o pasirinkus atsiėmimą parduotuvėje, tai galima bus padaryti ir dar greičiau.

Dienos užsakymų skaičiai labai priklauso nuo miesto, laikotarpio, netgi savaitės dienos, taip pat, ar vykdome tam tikras specialias akcijas savo pirkėjams. Užsakymų skaičius gali kisti nuo kelių šimtų iki tūkstančio. Šiai dienai apsipirkti elektroninėje parduotuvė gali visi Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Lentvario, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Palangos, Šventosios gyventojai. Vasaros metu prekes pristatėme ir į Neringos miestą“, – pasakojo prekybos tinklo atstovė.

Tuo metu T. Norušaitis sakė, kad paslaugą teikia 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

„Vis tik daugiausiai užsakymų generuoja didieji miestai Vilnius ir Kaunas. Tai lemia keletas dalykų. Mažesniuose miestuose nėra didelių eilių ir automobilių kamščių, todėl žmonės renkasi fizines parduotuves“, – aiškino įmonės atstovas.

Klientai gali rinktis pristatymą į namus arba į stoteles

Pasak A. Jurgelevičiaus, šiuo metu klientai gali rinktis pristatymą į namus arba atsiėmimą Drive in stotelėse tą pačią dieną.

„Greičiau prekes gali gauti tie, kurie renkasi prekių atsiėmimą Drive in stotelėse. Neseniai pristatėme ir itin greito prekių atsiėmimo paslaugą Drive in 30 min. Pasirinkus šį prekių atsiėmimo būdą, užsakymas bus paruoštas ne vėliau kaip per pusvalandį nuo jo apmokėjimo.

Visose trijose Baltijos šalyse per dieną įvykdome apie 8–9 tūkst. užsakymų. Lietuvoje veikiame Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, taip pat dar 36 mažesniuose miestuose ir miesteliuose teikiamas paslaugą „Barbora Express“. Be didžiųjų miestų, prekes į namus pristatome dar penkiuose – Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir Druskininkuose“, – vardijo parduotuvės direktorius.