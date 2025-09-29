Palygino šildymo kainas Lietuvos miestuose kainas: labiausia nepasisekė kauniečiams, bet kainos kyla ir kitur

Ką apie tokį brangimą mano vietiniai gyventojai?
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Štai, ką sako žmonės:
„Daug vaikų serga, aišku, kad šalta. Aš tai nieko prieš – tegu jungia.“
„Man asmeniškai tai dar anksti, visiškai nešalta bute.“
„Drėgmė yra, dėl to jau norėtumėme.“
Taip šiauliečiai ginčijasi, ar atvėsus orams jų butuose ir namuose jau norėtų centralizuoto šildymo. Miesto meras pareiškė, kad šildymo sezoną netrukus pradės – nuo spalio pirmos dienos bus šilta miesto ugdymo ir gydymo įstaigose, o kitą savaitę ir daugiabučiuose.
Šį spalį šiluma šiauliečiams bus beveik dešimtadaliu brangesnė negu prieš metus. Kokios tokio brangimo priežastys, meras neatsako.
„Visiškai neįdomūs tie palyginimai. Jie yra tradiciniai kiekvienais metais, nežinau, ko norint. Ne toje vietoje reikia žiūrėti kainas“, – tikino Šiaulių meras Artūras Visockas.
Vieno miesto gyventojams teks mokėti daugiau
Brangiau nei pernai už šildymą mokės ir Panevėžio gyventojai. Na, o labiausiai tarp didžiųjų miestų kaina kyla kauniečiams. Jiems šiluma šiemet brangsta dar 20 procentais.
„Kainos paskaičiavimas – gana sudėtinga metodika. Ten įeina daug dalykų – investicijos, kuro kainos, darbo užmokesčio fondai ir daug kitų dalykų“, – komentavo Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Tad Kauno savivaldybė šildymo sezono dar neskubės skelbti.
„Atšalimas pagal matomas prognozes yra labai toks vietinis“, – sakė ji.
Na, o Vilniuje daugumos ugdymo ir gydymo įstaigų, anot mero, radiatoriai jau šilti. Gyventojams šilumą meras žada tiekti jau nuo rytojaus.
„Darželiai, mokyklos, gydymo įstaigos jau yra šildomos, o nuo rytojaus visame mieste bus pradedama įjunginėti centrinis šildymas“, – aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Tarp didžiųjų miestų Vilniuje šiluma pinga reikšmingiausiai – apie 15 procentų, palyginti su praėjusio sezono pradžia. Na, o vidutiniškai šalyje šildymas šiemet turėtų būti keletu procentų brangesnis – daugiausia dėl bendros infliacijos ir darbuotojų atlyginimų augimo. Šilumininkų asociacijos vadovas ragina planuoti, kad vidutinio buto gyventojams para šildymo kainuos sezono pradžioje bus apie 1 eurą, o žiemos mėnesiais paros išlaidos padidės iki 5 kartų.
„Spalio mėnesį sąskaitos dydis būna apie 1 eurą. Tuo metu sausio, vasario mėnesiais paros šildymas kainuoja 3-5 eurus“, – teigė šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Šildymas nuo sausio pabrangs papildomai dar dešimtadaliu dėl valdančiųjų priimtos mokesčių reformos. Mat jie nusprendė panaikinti lengvatinį 9 pridėtinės vertės mokesčio tarifą centriniam šildymui ir jis šildymui taps standartiniu – 21 procento.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: