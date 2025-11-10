 
Oficialus nedarbas Lietuvoje spalį smuktelėjo iki 8,2 proc.

2025-11-10 09:56 / šaltinis: BNS
2025-11-10 09:56

Registruotas nedarbas šalyje lapkričio 1-ąją siekė 8,2 proc. – palyginti su spalio pradžia, jis sumažėjo 0,1 procentinio punkto, o palyginti su pernai lapkričio 1-ąja – 0,2 punkto, skelbia Užimtumo tarnyba. 

Registruotas nedarbas šalyje lapkričio 1-ąją siekė 8,2 proc. – palyginti su spalio pradžia, jis sumažėjo 0,1 procentinio punkto, o palyginti su pernai lapkričio 1-ąja – 0,2 punkto, skelbia Užimtumo tarnyba. 

Per mėnesį bedarbių skaičius sumažėjo 0,9 tūkst. (per metus – 3,1 tūkst.) iki 149,9 tūkst., o darbo pasiūlymų – 10,8 proc. iki 14,1 tūkst. (6,5 proc. mažiau), kuriuos registravo 3,5 tūkst. darbdavių.

„Registruotas nedarbas toliau mažėjo, o dirbančiųjų skaičius šiek tiek augo. Nors naujų darbo pasiūlymų ir įsidarbinusių fiksuota mažiau, Lietuvos darbo rinka išliko atspari“, – pranešime teigė tarnyba. 

Tarnybos teigimu, labiausiai mažėjo darbo pasiūlymų skaičius nekvalifikuotiems darbuotojams, tačiau transporto, sveikatos priežiūros ir IT įmonių darbuotojų paklausa išliko didesnė nei įprasta.

Spalį darbo vietų skaičius įprastai sumažėja kasmet, tačiau šiemet darbuotojų ieškoma pasyviau: spalį darbdaviai įregistravo 6,9 proc. mažiau laisvų darbo vietų nei pernai, o sausį–spalį – 8,1 tūkst., arba 5,3 proc. mažiau.

„Mažėjantis darbo pasiūlymų skaičius kelia rimtą nerimą ir reikalauja daugiau pastangų siekiant įsidarbinti“, – pranešime sakė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Lapkričio 1 dieną šalyje buvo 1,46 mln. dirbančiųjų – 2,9 tūkst., arba 0,2 proc. daugiau nei prieš mėnesį. Užimtumas labiausiai didėjo švietimo, sveikatos priežiūros, gamybos ir viešojo valdymo sektoriuose, o mažėjo statybose bei paslaugų srityse.

