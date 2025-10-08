Užimtumo tarnyba: registruotas nedarbas šalyje siekia 8,3 proc.

Pasak tarnybos, palyginti su liepa ir rugpjūčiu, pirmąjį rudens mėnesį įsidarbinusiųjų skaičius šoktelėjo pusantro karto.
„Pasibaigus vasarai fiksuotas aktyvesnis grįžimas į darbo rinką. Rugsėjį dirbti pradėjo 26,1 tūkst. darbo ieškojusių žmonių – pusantro karto daugiau nei per mėnesį įsidarbindavo liepos-rugpjūčio laikotarpiu“, – pranešime cituojamas Užimtumo tarnybos viešųjų ryšių patarėjas Liudas Dapkus.
Tarnybos duomenimis, įsidarbinimų daugėjo visuose sektoriuose, išskyrus žemės ūkį, ir visose savivaldybėse, išskyrus Ignalinos rajono.
Palyginti su rugpjūčiu, tūkstančiu daugėjo veiklą pagal verslo liudijimus pradėjusių žmonių skaičius.
Tarnybos teigimu, suaktyvėjęs grįžimas į darbo rinką mažino ir nedarbo rodiklius. Per mėnesį bedarbių skaičius susitraukė 9,6 tūkst. – iki 150,7 tūkst., ilgalaikių bedarbių sumažėjo 1,6 tūkst. –iki 28,5 tūkst., o registruotas nedarbas šalyje sumažėjo 0,5 proc. punkto.
Mažiausias nedarbas spalio pradžioje fiksuotas Neringos ir Birštono savivaldybėse. Didžiausias – Ignalinos r., Visagino, Jonavos r., Zarasų r. bei Anykščių r.
Palyginti su situacija darbo rinkoje prieš metu, darbo ieškančių žmonių šiemet 6,9 tūkst. mažiau, o registruotas nedarbas – 0,4 proc. punkto mažesnis.