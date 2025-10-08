Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užimtumo tarnyba: registruotas nedarbas šalyje siekia 8,3 proc.

2025-10-08 10:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 10:07

Rugsėjo mėnesį fiksavus rekordinį įsidarbinusių asmenų skaičių, registruotas nedarbas šalyje sumažėjo 0,5 proc. punkto ir spalio pradžioje siekė 8,3 proc., pranešė Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba (nuotr. Fotodiena.lt)

Rugsėjo mėnesį fiksavus rekordinį įsidarbinusių asmenų skaičių, registruotas nedarbas šalyje sumažėjo 0,5 proc. punkto ir spalio pradžioje siekė 8,3 proc., pranešė Užimtumo tarnyba.

REKLAMA
1

Pasak tarnybos, palyginti su liepa ir rugpjūčiu, pirmąjį rudens mėnesį įsidarbinusiųjų skaičius šoktelėjo pusantro karto.

„Pasibaigus vasarai fiksuotas aktyvesnis grįžimas į darbo rinką. Rugsėjį dirbti pradėjo 26,1 tūkst. darbo ieškojusių žmonių – pusantro karto daugiau nei per mėnesį įsidarbindavo liepos-rugpjūčio laikotarpiu“, – pranešime  cituojamas Užimtumo tarnybos viešųjų ryšių patarėjas Liudas Dapkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarnybos duomenimis, įsidarbinimų daugėjo visuose sektoriuose, išskyrus žemės ūkį, ir visose savivaldybėse, išskyrus Ignalinos rajono. 

REKLAMA
REKLAMA

Palyginti su rugpjūčiu, tūkstančiu daugėjo veiklą pagal verslo liudijimus pradėjusių žmonių skaičius. 

REKLAMA

Tarnybos teigimu, suaktyvėjęs grįžimas į darbo rinką mažino  ir nedarbo rodiklius. Per mėnesį bedarbių skaičius susitraukė 9,6 tūkst. – iki 150,7 tūkst., ilgalaikių bedarbių sumažėjo 1,6 tūkst. –iki 28,5 tūkst., o registruotas nedarbas šalyje sumažėjo 0,5 proc. punkto.

Mažiausias nedarbas spalio pradžioje fiksuotas Neringos ir Birštono savivaldybėse. Didžiausias – Ignalinos r., Visagino, Jonavos r., Zarasų r. bei Anykščių r. 

Palyginti su situacija darbo rinkoje prieš metu, darbo ieškančių žmonių šiemet 6,9 tūkst. mažiau, o registruotas nedarbas – 0,4 proc. punkto mažesnis. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų