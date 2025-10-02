Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Eurostatas: nedarbas Lietuvoje rugpjūtį buvo didesnis už ES vidurkį

2025-10-02 12:25 / šaltinis: BNS
2025-10-02 12:25

Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Skurdas, nedarbas (nuotr. SCANPIX)

Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

REKLAMA
0

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,5 punkto, o per mėnesį – 0,1 punkto ir siekė 7 proc. Darbo neturėjo 110 tūkst. žmonių, iš jų 13 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus smuko 5,7 punkto iki 15,1 procento.

Latvijoje nedarbas siekė 6,5 proc. – jis per metus sumenko 0,4 proc. o per mėnesį – 0,1 procento. Estijoje – 8,2 proc., arba atitinkamai 0,5 punkto ir 0,2 punkto daugiau.

ES nedarbas vidutiniškai siekė 5,9 proc. – nepakito nei prieš metus, nei prieš mėnesį. Euro zonoje jis siekė 6,3 proc. – per metus nepakito, o per mėnesį augo 0,1 punkto.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,1 mln. žmonių, Euro zonoje – 10,8 mln. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų