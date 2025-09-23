Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nedarbo lygis Lenkijoje pasiekė aukščiausią per 30 mėnesių lygį

2025-09-23 14:39 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:39

Nedarbo lygis Lenkijoje rugpjūtį dar padidėjo ir pasiekė aukščiausią per pustrečių metų lygį, parodė šalies statistikos tarnybos (GUS) antradienį paskelbti duomenys.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Nedarbo lygis Lenkijoje rugpjūtį dar padidėjo ir pasiekė aukščiausią per pustrečių metų lygį, parodė šalies statistikos tarnybos (GUS) antradienį paskelbti duomenys.

0

Nedarbo lygis, liepą siekęs 5,4 proc., paskutinį vasaros mėnesį, kaip ir prognozuota, paaugo iki 5,5 proc., o šis lygis yra aukščiausias nuo 2023 metų vasario. 2024 metų rugpjūtį nedarbo lygis šalyje siekė 5 procentus.

Registruotų bedarbių skaičius rugpjūtį padidėjo nuo 830,8 tūkst. liepą iki 856,3 tūkstančio.

Jaunų bedarbių skaičius taip pat padidėjo – nuo 105,3 tūkst. iki 111,6 tūkstančio.

