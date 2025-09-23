Nedarbo lygis Lenkijoje pasiekė aukščiausią per 30 mėnesių lygį

Nedarbo lygis, liepą siekęs 5,4 proc., paskutinį vasaros mėnesį, kaip ir prognozuota, paaugo iki 5,5 proc., o šis lygis yra aukščiausias nuo 2023 metų vasario. 2024 metų rugpjūtį nedarbo lygis šalyje siekė 5 procentus.
Registruotų bedarbių skaičius rugpjūtį padidėjo nuo 830,8 tūkst. liepą iki 856,3 tūkstančio.
Jaunų bedarbių skaičius taip pat padidėjo – nuo 105,3 tūkst. iki 111,6 tūkstančio.
