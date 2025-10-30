Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje daugėja bedarbių – jau perkopėme ES vidurkį: tendencijos neramina

2025-10-30 12:37 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:37

Nedarbas rugsėjį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Mieste (nuotr. Fotodiena.lt)

Nedarbas rugsėjį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

REKLAMA
1

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,2 punkto, o per mėnesį nepakito ir siekė 7 proc. Darbo neturėjo 108 tūkst. žmonių, iš jų 13 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus smuko 3,1 punkto iki 15,2 procento.

Latvijoje nedarbas siekė 6,4 proc. – 0,4 punkto mažiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį, Estijoje – 7,4 proc., arba atitinkamai 0,7 ir 0,1 punkto mažiau.

ES nedarbas rugsėjį vidutiniškai siekė 6 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Euro zonoje jis siekė 6,3 proc. – tiek pat, kiek prieš metus ir prieš mėnesį.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,2 mln. žmonių, Euro zonoje – 11 mln. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų