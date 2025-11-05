Nedarbas trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje sumažėjo

Vyrų nedarbo lygis buvo 7,3 proc., moterų – 5,9 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis siekė 12,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 5,6 punkto, per metus – 7,1 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,1 punkto, o per metus augo 0,4 punkto iki 2,6 procento.
Trečiąjį ketvirtį šalyje buvo 105 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų – 15 tūkst. Per ketvirtį jų sumažėjo 8,4 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 40,9 tūkst., arba 39 proc. visų bedarbių – per ketvirtį jų sumažėjo 2,2 tūkst., per metus – padidėjo 5,6 tūkst.