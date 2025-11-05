 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nedarbas trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje sumažėjo

2025-11-05 09:12 / šaltinis: BNS
2025-11-05 09:12

Nedarbas Lietuvoje trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 6,6 proc. – 0,6 punkto mažiau nei antrąjį ketvirtį ir 0,2 punkto mažiau nei tuo pačiu pernai.

Užimtumo tarnyba (nuotr. Fotodiena.lt)

Nedarbas Lietuvoje trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 6,6 proc. – 0,6 punkto mažiau nei antrąjį ketvirtį ir 0,2 punkto mažiau nei tuo pačiu pernai.

0

Vyrų nedarbo lygis buvo 7,3 proc., moterų – 5,9 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis siekė 12,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 5,6 punkto, per metus – 7,1 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, skelbia Valstybės duomenų agentūra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,1 punkto, o per metus augo 0,4 punkto iki 2,6 procento.

Trečiąjį ketvirtį šalyje buvo 105 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų – 15 tūkst. Per ketvirtį jų sumažėjo 8,4 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 40,9 tūkst., arba 39 proc. visų bedarbių – per ketvirtį jų sumažėjo 2,2 tūkst., per metus – padidėjo 5,6 tūkst.

