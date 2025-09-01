Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Nedarbas euro zonoje liepą siekė 6,2 proc.

2025-09-01 13:50 / šaltinis: BNS
2025-09-01 13:50

Vidutinis nedarbas euro zonoje liepą, įvertinus sezoniškumą, sumažėjo iki 6,2 proc. nuo patikslinto birželio mėnesio 6,3 proc. įverčio, rodo Eurostato pirmadienį paskelbti duomenys.

Europos Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Vidutinis nedarbas euro zonoje liepą, įvertinus sezoniškumą, sumažėjo iki 6,2 proc. nuo patikslinto birželio mėnesio 6,3 proc. įverčio, rodo Eurostato pirmadienį paskelbti duomenys.

0

Nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje per mėnesį smuktelėjo taip pat 0,1 procentinio punkto iki 5,9 procento.

Bedarbių ES praėjusį mėnesį mažėjo 165 tūkst. iki 13,025 mln., o vien tik euro zonoje – 170 tūkst. iki 10,805 milijono.

Per metus (liepą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu) bedarbių ES sumažėjo 105 tūkst., euro zonoje – 161 tūkstančiu.

Pernai liepą vidutinis nedarbas euro zonoje siekė 6,4 proc., visoje ES – 6,0 procento.

Iš didžiųjų Bendrijos valstybių didžiausias nedarbas praėjusį mėnesį išliko Ispanijoje (10,4 proc.), Prancūzijoje (7,6 proc.), Italijoje (6,0 proc.), o mažiausias – Vokietijoje (3,7 proc.) ir Nyderlanduose (3,8 proc.)

