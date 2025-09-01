Nedarbas euro zonoje liepą siekė 6,2 proc.

Nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje per mėnesį smuktelėjo taip pat 0,1 procentinio punkto iki 5,9 procento.
Bedarbių ES praėjusį mėnesį mažėjo 165 tūkst. iki 13,025 mln., o vien tik euro zonoje – 170 tūkst. iki 10,805 milijono.
Per metus (liepą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu) bedarbių ES sumažėjo 105 tūkst., euro zonoje – 161 tūkstančiu.
Pernai liepą vidutinis nedarbas euro zonoje siekė 6,4 proc., visoje ES – 6,0 procento.
Iš didžiųjų Bendrijos valstybių didžiausias nedarbas praėjusį mėnesį išliko Ispanijoje (10,4 proc.), Prancūzijoje (7,6 proc.), Italijoje (6,0 proc.), o mažiausias – Vokietijoje (3,7 proc.) ir Nyderlanduose (3,8 proc.)
