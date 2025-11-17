 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„LTG Link“ atnaujino traukinių tvarkaraščius

2025-11-17 10:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 10:50

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ atnaujino metinius traukinių tvarkaraščius. Bendrovės teigimu, daugiausia pokyčių numatyta Šiaurės Lietuvoje.

Miško traukinys (nuotr. pranešimo spaudai)

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link" atnaujino metinius traukinių tvarkaraščius. Bendrovės teigimu, daugiausia pokyčių numatyta Šiaurės Lietuvoje.

0

Nuo gruodžio 14 dienos iki šiol veikęs maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus suskaidytas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Taip pat pratęsiamas maršrutas Klaipėda–Šilutė  – traukiniai važiuos iki Kretingos. 

Nuo gruodžio 14 d. traukiniai taip pat dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė. 

Gyventojai keliones pradėti galės ir iš dviejų naujų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos. Kretingalėje stos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai.  Susisiekimą su Kalvarijos stotimi užtikrins Kalvarijos rajono savivaldybės specialus autobusas, iš geležinkelio stoties keleivius vešiantis į Kalvarijos miestą.  

Pasak bendrovės, nuo gruodžio taip pat daugės maršrutų į Lenkiją. Vietoje iki šiol vieno kasdien kursavusio traukinio Krokuvos, Suvalkų ir Ščecino kryptimis kursuos trys traukiniai. 

indeliai.lt

