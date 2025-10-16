Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kinija gina rusiškos naftos pirkimą kaip teisėtą, atmeta JAV spaudimą

2025-10-16 12:44 / šaltinis: BNS
2025-10-16 12:44

Kinija ketvirtadienį pareiškė, kad jos rusiškos naftos pirkimas yra teisėtas, ir pasmerkė Jungtinių Valstijų „vienašališką bauginimą“, prezidentui Donaldui Trumpui  raginant šalis nebepirkti iš Maskvos dėl jos invazijos į Ukrainą.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinija ketvirtadienį pareiškė, kad jos rusiškos naftos pirkimas yra teisėtas, ir pasmerkė Jungtinių Valstijų „vienašališką bauginimą", prezidentui Donaldui Trumpui  raginant šalis nebepirkti iš Maskvos dėl jos invazijos į Ukrainą.

0

Trečiadienį D. Trumpas sakė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi jam pažadėjo, jog Naujasis Delis nustos pirkti rusišką naftą, ir pridūrė, kad spaus Kiniją pasekti Indijos pavyzdžiu.

Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką šiuo klausimu.

D. Trumpas apkaltino Kiniją ir Indiją, kad jos pirkdamos naftą finansuoja karą Ukrainoje, taip pat pareikalavo, kad Europos sąjungininkės nedelsiant nutrauktų naftos pirkimą iš Rusijos.

Ketvirtadienį kinų Užsienio reikalų ministerija, paklausta apie D. Trumpo ketinimą toliau spausti Kiniją, gynė „normalų, teisėtą ekonominį, prekybinį ir energetinį bendradarbiavimą su šalimis visame pasaulyje, įskaitant Rusiją“.

„Jungtinių Valstijų veiksmai yra tipiškas vienašališko bauginimo ir ekonominės prievartos pavyzdys“, – ministerijos atstovas spaudai Lin Jianas sakė žurnalistams spaudos konferencijoje.

Jei bus pažeisti Kinijos interesai, ji „imsis tvirtų atsakomųjų priemonių ir ryžtingai gins savo suverenitetą“, perspėjo jis.

Kinija tvirtina, kad ji neutrali karo Ukrainos klausimu, tačiau Kyjivas ir Vakarų vyriausybės jau seniai kaltina Pekiną teikiant politinę ir ekonominę paramą Maskvai.

