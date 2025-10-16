Kinija gina rusiškos naftos pirkimą kaip teisėtą, atmeta JAV spaudimą

Trečiadienį D. Trumpas sakė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi jam pažadėjo, jog Naujasis Delis nustos pirkti rusišką naftą, ir pridūrė, kad spaus Kiniją pasekti Indijos pavyzdžiu.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką šiuo klausimu.
D. Trumpas apkaltino Kiniją ir Indiją, kad jos pirkdamos naftą finansuoja karą Ukrainoje, taip pat pareikalavo, kad Europos sąjungininkės nedelsiant nutrauktų naftos pirkimą iš Rusijos.
Ketvirtadienį kinų Užsienio reikalų ministerija, paklausta apie D. Trumpo ketinimą toliau spausti Kiniją, gynė „normalų, teisėtą ekonominį, prekybinį ir energetinį bendradarbiavimą su šalimis visame pasaulyje, įskaitant Rusiją“.
„Jungtinių Valstijų veiksmai yra tipiškas vienašališko bauginimo ir ekonominės prievartos pavyzdys“, – ministerijos atstovas spaudai Lin Jianas sakė žurnalistams spaudos konferencijoje.
Jei bus pažeisti Kinijos interesai, ji „imsis tvirtų atsakomųjų priemonių ir ryžtingai gins savo suverenitetą“, perspėjo jis.
Kinija tvirtina, kad ji neutrali karo Ukrainos klausimu, tačiau Kyjivas ir Vakarų vyriausybės jau seniai kaltina Pekiną teikiant politinę ir ekonominę paramą Maskvai.