  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Brent“ naftos kaina nukrito žemiausiai per 5 mėnesius

2025-10-14 12:19 / šaltinis: BNS
2025-10-14 12:19

Europos etaloninė „Brent“ nafta – pigiausia nuo 2021-ųjų vasaros BNS Foto

Europos etaloninės „Brent“ naftos barelio kaina antradienį nukrito apytikriai 2 proc. iki žemiau 62 JAV dolerių žymos – iki žemiausio per pastaruosius penkis mėnesius lygio, Tarptautinei energetikos agentūrai (TEA) naujausioje rinkos apžvalgoje sustiprinus lūkesčius dėl pasiūlos pertekliaus augimo, skelbia „Trading Economics“.

1

TEA padidino pasaulinės naftos pasiūlos augimo prognozę iki 3 mln. barelių per parą šiemet ir iki 2,4 mln. barelių kitąmet, paaiškindama gavybos didėjimu OPEC+ valstybių grupėje ir solidžiomis gavybos apimtimis Amerikoje.

Tuo tarpu pasaulinės paklausos augimo prognozes TEA apkarpė iki maždaug 700 tūkst. barelių per parą tiek šiais, tiek ir ateinančiais metais.

Agentūra perspėjo, kad pasaulinės naftos atsargos veikiausiai didės, nes dideli jos srautai pasieks pagrindinius centrus, o atsargų kaupimas jau stebimas Kinijoje ir JAV.

Kita vertus, naftos kainas smukdo ir atsinaujinusi įtampa JAV ir Kinijos tarpusavio prekyboje.

