„Brent“ naftos kaina nukrito žemiausiai per 5 mėnesius

TEA padidino pasaulinės naftos pasiūlos augimo prognozę iki 3 mln. barelių per parą šiemet ir iki 2,4 mln. barelių kitąmet, paaiškindama gavybos didėjimu OPEC+ valstybių grupėje ir solidžiomis gavybos apimtimis Amerikoje.
Tuo tarpu pasaulinės paklausos augimo prognozes TEA apkarpė iki maždaug 700 tūkst. barelių per parą tiek šiais, tiek ir ateinančiais metais.
Agentūra perspėjo, kad pasaulinės naftos atsargos veikiausiai didės, nes dideli jos srautai pasieks pagrindinius centrus, o atsargų kaupimas jau stebimas Kinijoje ir JAV.
Kita vertus, naftos kainas smukdo ir atsinaujinusi įtampa JAV ir Kinijos tarpusavio prekyboje.