  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Į dirbtinį intelektą investuojanti „Amazon“ atleidžia 14 tūkst. darbuotojų

2025-10-28 15:03 / šaltinis: BNS
2025-10-28 15:03

JAV internetinės prekybos milžinė „Amazon“ antradienį pranešė, jog siekdama racionalizuoti savo veiklą ir investuoti į dirbtinį intelektą, atleidžia 14 tūkst. darbuotojų, nenurodydama, kur bus vykdomi etatų mažinimai.

„Amazon“ (nuotr. SCANPIX)

„Amazon" paaiškino, kad darbo vietų mažinimas yra „tęsinys" pastangų „tapti dar stipresniais, toliau mažinant biurokratiją, šalinant tarpininkus ir perkeliant išteklius, kad galėtume investuoti į didžiausius projektus ir į tai, kas svarbiausia mūsų klientų dabartiniams ir ateities poreikiams".

1

„Amazon“ paaiškino, kad darbo vietų mažinimas yra „tęsinys“ pastangų „tapti dar stipresniais, toliau mažinant biurokratiją, šalinant tarpininkus ir perkeliant išteklius, kad galėtume investuoti į didžiausius projektus ir į tai, kas svarbiausia mūsų klientų dabartiniams ir ateities poreikiams“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nors tai apims darbo vietų naikinimą dalyje sričių ir naujų darbuotojų priėmimą kai kuriose kitose, tai reikš bendrą mūsų įmonės darbo jėgos sumažinimą maždaug 14 tūkst. žmonių“, – bendrovės interneto svetainėje paskelbtame pranešime cituojama jos vyresnioji viceprezidentė Beth Galetti (Bef Galeti).

Ji dirbtinį intelektą pavadino „labiausiai transformuojančia technologija, kokią matėme nuo interneto atsiradimo“, pridurdama, kad „ji leidžia įmonėms diegti naujoves daug greičiau nei bet kada anksčiau“.

Pirmadienį JAV žiniasklaida skelbė, jog internetinė mažmenininkė rengiasi didelio masto atleidimams, nurodydama, kad per kelis mėnesius visame pasaulyje bus atleista 30 tūkst. darbuotojų.

Pagal pranešimus, atleidimai bus vykdomi tokiose srityse kaip žmogiškieji ištekliai, reklama ir vadyba, kuriose yra 350 tūkst. pareigų iš daugiau nei 1,5 milijono.

