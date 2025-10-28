Masinis atleidimas garsioje įmonėje: darbo neteks 30 tūkst. darbuotojų

Keletas naujienų agentūrų pranešė, kad antradienį pradėjus taikyti taupymo priemones bus panaikinta apie 30 tūkst. darbo vietų.
Tai reiškia, kad darbo neteks beveik 10 proc. iš maždaug 350 tūkst. kompanijos „Amazon“ biuro darbuotojų, nors nurodoma, kad platinimo ir sandėlių darbuotojams, kurie sudaro didžiąją dalį iš daugiau nei 1,5 mln. bendrovės darbuotojų, toks sprendimas įtakos neturės.
Sietle įsikūrusi „Amazon“ į naujienų agentūros AFP užklausas dėl planuojamo darbuotojų skaičiaus mažinimo, apie kurį remdamiesi anoniminiais šaltiniais pranešė dienraščiai „Wall Street Journal“, „New York Times“ ir kiti leidiniai, neatsakė.