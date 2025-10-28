Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Masinis atleidimas garsioje įmonėje: darbo neteks 30 tūkst. darbuotojų

2025-10-28 07:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 07:27

 JAV žiniasklaida praneša, kad elektroninės prekybos ir technologijų milžinė „Amazon“ mažindama sąnaudas ir didindama investicijas į dirbtinį intelektą ketina atleisti dešimtis tūkstančių biuro darbuotojų.

„Amazon“ (nuotr. SCANPIX)

 JAV žiniasklaida praneša, kad elektroninės prekybos ir technologijų milžinė „Amazon“ mažindama sąnaudas ir didindama investicijas į dirbtinį intelektą ketina atleisti dešimtis tūkstančių biuro darbuotojų.

REKLAMA
0

Keletas naujienų agentūrų pranešė, kad antradienį pradėjus taikyti taupymo priemones bus panaikinta apie 30 tūkst. darbo vietų.

Tai reiškia, kad darbo neteks beveik 10 proc. iš maždaug 350 tūkst. kompanijos „Amazon“ biuro darbuotojų, nors nurodoma, kad platinimo ir sandėlių darbuotojams, kurie sudaro didžiąją dalį iš daugiau nei 1,5 mln. bendrovės darbuotojų, toks sprendimas įtakos neturės.

Sietle įsikūrusi „Amazon“ į naujienų agentūros AFP užklausas dėl planuojamo darbuotojų skaičiaus mažinimo, apie kurį remdamiesi anoniminiais šaltiniais pranešė dienraščiai „Wall Street Journal“, „New York Times“ ir kiti leidiniai, neatsakė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų