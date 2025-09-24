„Amazon“ uždaro maisto prekių parduotuves be kasų Jungtinėje Karalystėje

JAV technologijų milžinė antradienį pareiškė, kad šis sprendimas turės įtakos visoms 19 „Amazon Fresh“ parduotuvių, nors jos buvo atidarytos prieš mažiau nei penkerius metus.
„Amazon Fresh“ parduotuvėse pirkėjai gali pasirinkti maisto produktus ir tiesiog išeiti, nes sekimo sistema nuskaičiuoja sumą už pirkinius iš jų banko sąskaitų.
Bendrovė teigė, kad tokį sprendimą priėmė po „išsamaus verslo veiklos įvertinimo ir labai didelių internetu užsakomų prekių pristatymo veiklos augimo galimybių“.
Kitąmet „Amazon“ pradės teikti šviežių maisto produktų pristatymo tą pačią dieną paslaugą.
Planuojama visiškai uždaryti 14 „Amazon Fresh“ parduotuvių, o likusias penkias pertvarkyti į „Whole Foods Market“ parduotuves – tai ekologiškų maisto produktų tinklas, kurį Amazon įsigijo 2017 metais.
Pirmąją parduotuvę be kasų už Jungtinių Valstijų ribų „Amazon“ atidarė Londone 2021 metais.
Joje buvo naudojami vadinamieji gilaus mokymosi algoritmai – technologija, leidžianti mašinoms mokytis savarankiškai – su kameromis ir jutikliais, kad būtų galima nustatyti, ką paėmė pirkėjai.
