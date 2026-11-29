Lapkričio 19 dieną Finansinės laisvės forume „Financial Freedom Forum“ nekilnojamojo turto finansų strategas Tomas Štura aptarė mokesčius parduodant būstą ar sklypą.
„Pas mus mokestis jau dabar yra progresinis ir tikrai dauguma net nesupranta, kiek jo turės susimokėti, jeigu turi daugiau pajamų ir skirtingų pajamų“, – aiškino jis.
Kokias remonto išlaidas galima atimti pardavus būstą?
T. Šturos pateiktame pavyzdyje parduodamas senos statybos būstas po paprastojo remonto. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata netaikoma.
GPM skaičiuojamas iš pardavimo sumos atėmus įsigijimo kainą ir leidžiamas išlaidas, pavyzdžiui, atlygį notarui ar Registrų centro registravimo mokestį. Tačiau paprastojo remonto išlaidų atimti negalima, todėl šiame pavyzdyje mokestis skaičiuojamas nuo 100 tūkst. eurų.
Pagal 2026 metų tarifus GPM siektų 19 451 eurą, o pardavėjui iš uždarbio liktų 20 549 eurai. Šiame pavyzdyje kitų apmokestinamųjų pajamų ir papildomų atimamų išlaidų nėra.
Mokestį gali sumažinti dokumentais pagrįstos kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar nupirkto neįrengto būsto apdailos išlaidos. Brokerio komisinių ir paskolos palūkanų atimti negalima.
Kada pardavus būstą ar sklypą nereikia mokėti GPM?
Nuo 2026 metų pardavimo pajamos neapmokestinamos GPM, jei turtą išlaikėte ilgiau nei 5 metus. Anksčiau reikėjo 10 metų.
GPM nereikia mokėti ir tada, kai parduodamame gyvenamajame būste pastaruosius 2 metus iki pardavimo buvo deklaruota jūsų gyvenamoji vieta.
Deklaravus trumpiau, GPM galima nemokėti, jei per metus nuo pardavimo už gautus pinigus įsigyjamas kitas būstas ir jame deklaruojama gyvenamoji vieta. Įvykdžius šias sąlygas, lengvata taikoma visai pardavimo sumai, net jei naujasis būstas pigesnis.
Šios lengvatos taikomos Lietuvoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam turtui.
„Dažnai sulaukiu tokių klausimų: „Tai kiek galiu per metus pasinaudoti? Ar užtenka, jei vienais metais tik vieną pardaviau, o kitais – kitą?“ Konkrečios taisyklės čia nėra“, – apie gyvenamosios vietos lengvatą komentavo T. Štura.
Mokestinių ginčų komisija primena, kad lengvata gali būti nepripažinta, jei gyvenamoji vieta deklaruota tik formaliai, neketinant būste gyventi.
Koks GPM taikomas parduodant nekilnojamąjį turtą?
Du žmonės iš turto pardavimo gali uždirbti tiek pat, tačiau sumokėti skirtingą GPM.
„Anksčiau būdavo 15 proc. nuo pelno ir viskas buvo aišku. Tačiau dabar gali būti taip, kad susidės darbo užmokestis, mažosios bendrijos pajamos, parduotas turtas, nuoma, dar vieną turtą parduosite – ir mokėsite 32 proc.“ – aiškino T. Štura.
2026 metais 15 proc. GPM taikomas turto pardavimo pelno daliai iki 27 745,8 euro per metus. Ši riba bendra ir kai kurioms kitoms pajamoms, pavyzdžiui, nuomai be verslo liudijimo.
Viršijančiai daliai taikomą tarifą lemia ir atlyginimas bei kitos sumuojamos metų pajamos. Į bendrą sumą įtraukiama ir 15 proc. tarifu apmokestinta dalis.
Lentelės tarifai taikomi turto pardavimo pelno daliai, kuriai nebetaikomas 15 proc. tarifas.
„Jeigu dar dirbu pagal darbo sutartį, tai jau įsiskaičiuoja. Tai reiškia, galbūt jau išnaudojau tuos 20 proc. ir, pardavęs nekilnojamąjį turtą, mokėsiu 25 proc.“ – vardijo T. Štura.
Didesnis tarifas taikomas tik atitinkamą ribą viršijančiai daliai. GPM neapmokestinamos NT pardavimo pajamos nesumuojamos.
Kada parduodant būstą ar sklypą reikia mokėti PVM?
Net jei GPM mokėti nereikia, gali tekti sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM).
„Matau dažną klaidą – žmonės galvoja, kad jei esu fizinis asmuo, tai man PVM negresia. Pats PVM nėra pririštas prie veiklos formos, jis pririštas būtent prie pajamų rūšies.
Tai nebūtinai, kad vienas kažkoks turto pardavimas gali iššaukti PVM apmokestinamą veiklą, bet pasikartojantys veiksmai gali parodyti, kad tai yra ekonominė veikla ir tokiu atveju tenka susimokėti tą PVM, registruotis PVM mokėtoju“, – įvardijo T. Štura.
PVM gali būti taikomas naujam būstui ar statyboms skirtam sklypui, kai vykdoma ekonominė veikla. Standartinis tarifas – 21 proc.
PVM mokėtoju registruotis reikia, kai PVM apmokestinamų pardavimų suma per einamuosius arba praėjusius kalendorinius metus viršija 45 tūkst. eurų. Kiekvieni metai vertinami atskirai. Svarbi pardavimų suma, o ne uždarbis.
„Dažnu atveju būna, kad žmonės tiesiog galvoja: „Pardaviau turtą, išlaikiau 5 metus, deklaravau ir ramiai sėdžiu.“ O po 3–4 metų ateina mokesčių inspekcija ir sako: ‚Laba diena, juk čia buvo ekonominė veikla, todėl dabar turite sumokėti PVM nuo jūsų pardavimo“, – pasakojo T. Štura.
Jei žmogus tiesiog parduoda savo būstą ar sklypą ir tokia prekyba nesiverčia, registruotis PVM mokėtoju nereikia net gavus daugiau nei 45 tūkst. eurų.
Ar parduodant paveldėtą sklypą reikia mokėti PVM?
T. Štura papasakojo apie žmogų, kuris paveldėtą žemę turėjo daug metų. Vėliau ją padalijo į mažesnius sklypus ir pradėjo pardavinėti.
„PVM apmokestino už laikotarpį prieš 3 metus todėl, kad tai jau yra ekonominė veikla, nesvarbu, kad tai buvo mano asmeninis turtas. Tačiau jau padariau veiksmus, galbūt pakeičiau paskirtį, padalijau žemę, Vilniuje įrengiau infrastruktūrą ir pardaviau sklypus“, – pasakojo jis.
Pats sklypo padalijimas dar nelemia PVM prievolės. Svarbu ir tai, ar savininkas, ruošdamas sklypus parduoti, tiesė privažiavimo kelius, atvedė elektrą ar vandentiekį.
Kada parduodant senos statybos būstą reikia mokėti PVM?
Senas būstas skaičiuojant PVM gali būti laikomas nauju. Taip gali nutikti, jei nuo pastato kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos nepraėjo dveji metai. Nuo 2026 metų tokie darbai laikomi esminiu pastato pagerinimu.
„Tai gali būti ir taip, kad nusipirkote butą pastate, kažkokį seną, suremontavote ir jį parduodate. O pačiam pastate yra atliktas kapitalinis remontas arba rekonstrukcija, tai perkant reikia pasižiūrėti, ar nebuvo toks atliktas, ar neplanuojamas toks atlikti remontas, nes tada ir jūsų butas gali patapti PVM objektu, nors jūs nedarėte jokio remonto“, – tikino T. Štura.
Nauju laikomas ir nebaigtas statyti pastatas. Oficialiai užbaigus statybą, jis nauju laikomas dar dvejus metus.
Jo pateiktame pavyzdyje investuotojas nusipirko jau gyvenamą namą, kurio statyba dokumentuose dar nebuvo užbaigta. Namą suremontavo ir įrengė butus. Prieš juos parduodamas, įteisino statybos užbaigimą. Turtas buvo įvertintas kaip naujas ir, pasak T. Šturos, investuotojui teko sumokėti PVM.
Dar prieš pirkimą, anot pašnekovo, reikėtų iš pardavėjo surinkti turto dokumentus.
„Galima gauti individualų atsakymą iš mokesčių inspekcijos, kad jums taikytų šituo konkrečiu atveju, jeigu įrodysite, kad sena statyba būtent PVM neapmokestinama. Tai tie pasiruošimai turi būti ne tada, kai ateina mokesčių inspekcija, nes tikrai bus vėlu“, – pabrėžė T. Štura.