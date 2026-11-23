Išperkant gamtiniu požiūriu vertingus sklypus siekiama išsaugoti juose esančias gamtines vertybes bei pasiūlyti privačių sklypų savininkams patrauklų kompensavimo būdą už sklypuose esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių miško, pievų ir pelkių buveinių bei saugomų rūšių buveinių apsaugą, skelbia Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
Kokie žemės sklypai gali būti išperkami?
Žemės sklypo savininkas turi įvertinti, ar jo žemės sklypas atitinka visus šiuos pagrindinius kriterijus:
- žemės sklypas patenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją*;
- žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra miškų ūkio arba žemės ūkio;
- žemės sklypas turi tiksliuosius kadastrinius matavimus arba sklypo savininkas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo kvietimo sudaryti sandorį gavimo savo lėšomis atlikti šiuos matavimus;
- žemės sklype inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos buveinių ribos yra patvirtintos 2009 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ ar 2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, o buveinės pažymėtos Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapyje.
Bus atrenkami tik didžiausią ekologinę vertę ir svarbą buveinių bei rūšių apsaugai turintys žemės sklypai. Visi žemės sklypai, įtraukti į išperkamų žemės sklypų sąrašą, bus vertinami pagal nustatytus vertinimo kriterijus, pagal kuriuos sudaromos žemės sklypų išpirkimo eilės.
Pagal surinktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio) sudaromos trys žemės sklypų išpirkimo eilės:
- miškų buveinėms;
- pievų buveinėms;
- pelkių ir šaltinynų buveinėms**.
Prioritetas teikiamas didesniems žemės sklypams, kuriuose Europos Bendrijos svarbos natūralios miško buveinės sudaro reikšmingą sklypo ploto dalį.
Kaip pasitikrinti, ar jūsų sklypas atitinka kriterijus?
Pasitikrinti, ar žemės sklypas patenka į saugomą ar „Natura 2000“ teritoriją, taip pat ar jame inventorizuotos ir saugomos Europos Bendrijos svarbos buveinės, galite Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre – Žemėlapis | STVK.
Sistemoje pasirinkite „Išrašas apie patekimą į saugomą teritoriją“, prisijunkite naudodamiesi elektronine bankininkyste, įveskite sklypo unikalų numerį ir spauskite „Teikti prašymą“.
Sistema sugeneruos pasirinkto sklypo išrašą apie objekto patekimą į saugomą teritoriją, kuriame matysite jūsų žemės sklype saugomas Europos Bendrijos svarbos buveines.
Žemės sklypų su miškų buveinėmis pasiūlymų laukiama iki 2027 m. sausio 2 d.
Žemės sklypų su pievų ir (ar) pelkių buveinėmis pasiūlymų laukiama iki 2027 m. rugpjūčio 1 d.
Žemės sklypų savininkai, norintys parduoti sklypą valstybei, gali siųsti savo pasiūlymus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos elektroniniu paštu [email protected], nurodant žemės sklypo kadastrinį ir (ar) unikalų numerį, adresą bei savininką.
Jeigu žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, visi bendraturčiai turi sutikti parduoti žemės sklypą valstybei.
Daugiau informacijos apie šios Programos priemonių taikymą galite rasti paspaudę šią nuorodą.
Žemės sklypų išpirkimas finansuojamas 2022–2030 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projekto „Saugomų teritorijų planavimas ir tvarkymas, ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje“ (Nr. 01-027-P-0005) lėšomis.
*„Natura 2000“ teritorija – teritorija, įtraukta į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210, arba įtraukta į Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2018-04-19 įsakymu Nr. D1-317. Geografinė informacija apie „Natura 2000“ tinklo teritorijų plotus skelbiama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre – Žemėlapis | STVK.
**Žemės sklypas, kuriame yra skirtingų tipų buveinių, įtraukiamas į tą išpirkimo eilę, kuriai priskiriamos buveinės užima didesnę sklypo ploto dalį.
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