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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo nariai nepritarė: dar neatgavusiems žemės nebus siūlomi sodų sklypai

2026-09-30 11:14 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-30 11:14
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Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad bešeimininkiai, savininkų neprižiūrimi ar valstybės paveldėti sodų sklypai būtų visų pirma siūlomi žemės nuosavybės neatgavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose.

Būstas, sklypas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (70)

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad bešeimininkiai, savininkų neprižiūrimi ar valstybės paveldėti sodų sklypai būtų visų pirma siūlomi žemės nuosavybės neatgavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose.

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Komitetas trečiadienį nepritarė tokiai teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės ir parlamentarų Česlovo Olševskio bei Jeroslavo Narkevičiaus iniciatyvai – jie siūlė aukcionuose sodų sklypus parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau visiškai atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybę teikti tiems, kas dar laukia savo eilės.

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Komitetas nepritarė

Komiteto narė Violeta Turauskaitė teigė, kad Seimui priėmus tokią Sodininkų bendrijų įstatymo pataisą būtų sukelti nepagrįsti lūkesčiai gyventojams, jaustųsi nuskriausti tie žmonės, kurie žemę atgavo pagal kitas taisykles.

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„Nemanau, kad pasiūlymas yra geras“, –  prieš balsavimą komitete teigė politikė.

Socialdemokratas Saulius Luščikas taip pat jai pritarė: „Turi būti visiems vienodos sąlygos“.

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Praėjusią savaitę pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui

Tuo metu praėjusią savaitę Seimo Kaimo reikalų komitetas pritarė sodų sklypų pardavimų aukcionuose išimtims. Dabar visus siūlymus galutinai įvertins Aplinkos apsaugos komitetas, kurio išvada remsis Seimas.

Leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų siūlo Aplinkos ministerija.

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Pristatydama nuosavybės teisių atkūrimo eigą Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė komitete pranešė, kad žemės arba kompensacijų už ją dar neatgavo mažiau negu 1 proc. gyventojų, pateikusių prašymus grąžinti žemę.

24 savivaldybėse nuosavybės teisių atkūrimas baigtas, 19-oje jos neatkurtos 1-5 gyventojams, 10-yje – iki maždaug 30 žmonių, o Kauno mieste ir rajone, Kėdainių, Šalčininkų bei Trakų rajonuose – iki 107.

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Vilniaus mieste 344 gyventojai turi pasirinkti žemės sklypus, o rajone – 398.

Kaimiškose vietovėse dėl žemės grąžinimo priimta daugiau negu 810 tūkst. sprendimų atkurti nuosavybę į 4,013 mln. ha žemės, o mieste – 91,3 tūkst. grąžinti 46,53 tūkst. ha.

Seimas birželį po pateikimo priėmė svarstyti Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma Nacionalinės žemės tarnybos valdomus neužstatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistus siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028 metų.

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