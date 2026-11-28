Naujienų portalui tv3.lt moteris sako jau sunkiai suskaičiuojanti, kelintą kartą prisideda prie magiškos atmosferos „Išsipildymo akcijos“ paramos koncertui kūrimo, tačiau kaskart šios užduoties imasi ne tik su didele atsakomybe, bet ir džiaugsmu, kad gali būti to dalimi.
Kristina Rimienė „Išsipildymo akcijai“ sukūrė tikrą kalėdinę pasaką
Šiemet jau 24-ąjį kartą susiburti ir dalintis gerumu suburianti „Išsipildymo akcija“ persikėlė į Palangą ir į kiekvieno namus atkeliauja su trimis ypatingą reikšmę turinčiais žodžiais – „Leiskite jums padėti“.
Žiūrovus pasakiški vaizdai pasieks net iš keturių lokacijų – lauko scenos, ledo arenos, ledo žiedo ir Palangos kurorto muziejaus, pastarajame yra net trys erdvės: studija, mažoji sienelė ir svečių atėjimo koridorius.
Visas grožis, pasiekiantis herojų, jų šeimų ir žiūrovų akis, sukurtas bendradarbiaujant didelei komandai: ledą puošė pati Palanga, studiją – Palangos kino studijos kolektyvas, o mažąją sienelę ir svečių atėjimo koridorių patikėta puošti K. Rimienei.
Tikra kalėdinė pasaka – taip geriausia būtų apibūdinti sukurtą atmosferą. Čia puikuojasi improvizuotos eglutės iš gyvo kėnio, kalėdiniais akcentais tapo būgnai, meškinai. „Žaisminga, spalvinga – vis dėlto, tai vaikams skirta pasaka, dėl to šiais metais norėjosi įnešti vaikiško žaismingumo“, – šypteli K. Rimienė.
Šįkart floristė apsistojo ties kalėdiškomis spalvomis: vyrauja žalia, ruda, raudona, balta – klasikinės Kalėdų spalvos. Vis tik turbūt svarbiausia išlieka ne dekoracijos ar spalvos, o kuriama emocija.
„Man labai didelė garbė ir malonumas kiekvienais metais prisidėti savo dekoru ir kiekvieną kartą sukurti vis kitokią pasaką. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi turėdama šią galimybę, nes Lietuvoje nedaug tokių yra projektų, kur galima kažką tokio sukurti“, – sako pašnekovė.
Kurti teigiamas emocijas – svarbiausia dalis
Bėgant metams dekoruose pagrindine žvaigžde tapdavo gyvos gėlės ir kaskart jas išvydę ir vedėjai, ir vaikučiai stebisi, kad tai ne sukurtos dekoracijos, o žiedai, stulbinantys savo grožiu ir išskirtinumu:
„Labai malonu, kad tos pastangos būna įvertintos, pastebėtos ir žmones nustebina. Aš manau, kad labai svarbu yra kurti tokią teigiamą emociją vien dėl to, kad atsiranda tokie mecenatai kaip SEB bankas, šiais metais ir Palangos savivaldybė, be abejo, TV3 nuostabi iniciatyva, kurie pildo norus ir įgyvendina stebuklus, perkelia juos į realų gyvenimą.“
Kokia svarbi yra „Išsipildymo akcija“ rodo mažieji herojai, kuriems kiekvienas paaukotas euras tampa realia pagalba ir palengvina jų kasdienybę. K. Rimienė kviečia nelikti abejingais ir prisidėti – kiekviena auka yra svarbi ir keičianti gyvenimus.
„Kad ir nedidelė auka – ji turi reikšmę, nes Lietuvoje daug žmonių ir jeigu kiekvienas galvos, kad aš neturiu tam įtakos ir negaliu padėti – tai klaidingas supratimas. Visi mes turime stengtis kad ir po kiek paaukoti ir kartu sudėta viskas į vieną krūvą išties leidžia geradariams sukurti tą stebuklą, išpildyti šeimų svajones, kurie augina vaikučius, kuriems iš tikrųjų reikia pagalbos“, – prisidėti kviečia pašnekovė.
Kiekvieną kviečia ištiesti pagalbos ranką
„Išsipildymo akciją“ ji vadina neabejotinai unikaliu reiškiniu Lietuvos padangėje, suburiančiu kurti stebuklus ir savo akimis pamatyti, kaip žmonių gerumas virsta pagalba mažiesiems herojams – ne tik palengvina kasdienybę, bet ir padeda judėti į priekį ir pasiekti to, kas kažkada galbūt atrodė neįmanoma:
„Matyti, kur nukeliavo tas indėlis kiekvieno žmogaus ir matyti šypsenas vaikų, gavusių pagalbą, veiduose – tai yra turbūt pati nuostabiausia grąža ir manau, kad motyvuoja visus.“
K. Rimienė kviečia ne tik stebėti „Išsipildymo akcijos“ paramos koncertą, bet ir primena – aukoti „Išsipildymo akcijai“ galima bet kada ir tai padaryti galime kiekvienas. Gerumas neturi nustatyto laiko ar datos – juo dalintis galime kasdien, o gerumui nereikia ypatingos progos.
„Nepamirškime, kad jeigu tik galime, turime ištiesti pagalbos ranką ir apie tai niekada nepamiršti“, – kreipdamasi į kiekvieną sako K. Rimienė.
„Išsipildymo akcija“ į namus atkeliauja su ypatingą prasmę turinčiais žodžiais
„Leiskite jums padėti“ – vos trys paprasti žodžiai, tačiau jie reiškia labai daug. Juose telpa rūpestis, atjauta ir pasiryžimas nepalikti kito žmogaus vieno. O ypač tuomet, kai jam reikalinga pagalba. Būtent tokie žodžiai šiemet lydės jau 24-ąjį kartą rengiamą didžiausią paramos projektą vaikams Lietuvoje – „Išsipildymo akciją“.
TV3 žiniasklaidos grupė ir ilgametis partneris SEB bankas jau šį šeštadienį kviečia į ypatingą gerumo šventę pajūryje, kuri šiemet sutaps ir su Palangos ledo čiuožyklos atidarymu. Ryškiausių šalies atlikėjų pasirodymai ir jautrios vaikų istorijos visą Lietuvą iš pajūrio suvienys dėl vieno tikslo – padėti tiems, kuriems mūsų pagalbos šiandien reikia labiausiai.
Šiemet „Išsipildymo akcija“ į Palangą ir kiekvieno iš mūsų namus atkeliauja su trimis ypatingą prasmę turinčiais žodžiais – „Leiskite jums padėti“.
Tai – žodžiai, skirti tiems, kurie iki švenčių dar labai nori atlikti paskutinį gerą darbą, tačiau ne visuomet žino, kokį. „Išsipildymo akcija“ – geriausias būdas tą padaryti. Juk tai, kas vienam iš mūsų tėra nedidelis gerumo gestas, kitam gali tapti ilgai laukto gyvenimo pokyčio pradžia.
Šiemet vienas gražiausių artėjančių švenčių laukimo vakarų vyksta vos už kelių žingsnių nuo jūros. Kartu su „Išsipildymo akcijos“ paramos koncertu, Palangos miesto savivaldybė ruošia ir dar vieną staigmeną. Jūratės ir Kastyčio skvere duris atvers ir išskirtinė žiemos pramoga – žiedo formos ledo čiuožykla „Palangos ledas“.
Šventiškai nušvitęs skveras, įspūdingas šviesų projektas, kalėdinis miestelis ir muzika sukurs ypatingą atmosferą tiek į Palangą atvykusiems žmonėms, tiek vakarą prie televizijos ekranų leisiantiems žiūrovams.
Tačiau svarbiausia, kad Palangos ledas šįkart taps ne tik žiemos pramogų, bet ir išskirtinių muzikinių pasirodymų erdve. O kartu – įžanga į „Išsipildymo akcijos“ startą.
Savo dainas mažiesiems paramos projekto herojams skirs tokios žvaigždės kaip grupė „Žemaitukai“, Marijus Mikutavičius, Merūnas Vitulskis, Iglė Bernotaitytė ir Tadas Juodsnukis, Silvester Belt, Ieva Narkutė, Gabrielius Vagelis,, „Sisters On Wire“ ir daugelis kitų. Be to, išgirsime ir ne vieną premjerą!
Tačiau net ir tai – ne vienintelė vakaro staigmena. Renginio vedėjais taps ne tik Mindaugas Stasiulis ir Renata Šakalytė-Jakovleva, bet ir vienas puikiai pažįstamas žmogus, kuris per tiek metų jau tapo neatskiriamas nuo „Išsipildymo akcijos“.
Jaukios šventės metu, kuri kasmet simbolizuoja ir prasidėjusį švenčių laukimą, žiūrovai šiemet išgirs 7 herojų istorijas. O įkvėpimo, kad šių vaikų gyvenimai gali pasikeisti, suteiks ankstesnių metų paramos projekto herojai. Tie, kurių likimai Lietuvos žmonių gerumo dėka šiandien jau kitokie.
Ir viskas dėl to, jog jau daugiau nei du dešimtmečius gyvuojanti „Išsipildymo akcija“ kasmet įrodo, kad net ir vienas nedidelis gerumo gestas, susijungęs su tūkstančiais kitų, gali pakeisti žmogaus gyvenimą.
Susivieniję mes jau ne kartą įrodėme, kad kartu darome stebuklus. Suteikiame galimybę vaikams žengti pirmuosius žingsnius, sulaukti ilgai lauktos operacijos ar įgyti daugiau savarankiškumo. O jų šeimoms padedame pajusti, kad net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis jie nėra vieni. Pakartokime tą ir šiemet.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR. Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
„Išsipildymo akcijos“ paramos koncertas – jau šį šeštadienio vakarą, 19.30 val. tiesiogiai iš Palangos ir per TV3!
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