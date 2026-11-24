Lietuvos notarų rūmų prezidentas, notaras Marius Stračkaitis naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ paaiškino, kodėl svarbu pasidomėti mirusiojo skolomis ir kuo skiriasi palikimo priėmimo būdai.
Ar paveldimos mirusiojo skolos?
Artimieji ne visada žino, kokius finansinius įsipareigojimus turėjo miręs žmogus. Apie negrąžintą paskolą ar neapmokėtas sąskaitas gali paaiškėti tik pradėjus tvarkyti paveldėjimo dokumentus.
„Su turtu paveldimas ir aktyvus turtas, ir pasyvus. Tai reiškia, kad ir tai, kas apčiuopiama, ir visos skolos, apie kurias įpėdiniai gali ir nežinoti, kad mirusysis turėjo“, – sakė M. Stračkaitis.
Pavyzdžiui, žmogus gali palikti butą, tačiau už jį gali būti likusių nesumokėtų komunalinių mokesčių. Vertinant tokį palikimą svarbu žinoti ir būsto vertę, ir nepadengtus įsipareigojimus.
Ne visi žmogaus įsipareigojimai pereina paveldėtojams. Lietuvos antstolių rūmai primena, kad, pavyzdžiui, įpėdiniams nereikia sumokėti mirusiajam skirtos baudos už administracinį nusižengimą.
Civilinis kodeksas neleidžia priimti palikimo tik iš dalies. Negalima pasirinkti paveldėti butą, o mirusiojo skolų atsisakyti.
Kada už paveldėtas skolas atsakoma savo turtu?
Pas notarą verta išsiaiškinti, kokiu turtu tektų atsakyti už skolas, jei jos paaiškėtų vėliau. Tai svarbu ir tada, kai artimojo finansinė padėtis atrodo gerai žinoma.
„Jeigu įpėdinis yra įsitikinęs, kad jokių skolų nėra, jis gali priimti ir palikimą, paduodamas pareiškimą notarui. Tą atsakomybę prieš kreditorius jis padidins ir savo turto sąskaita“, – aiškino notaras.
Jeigu skoloms grąžinti neužtektų paveldėto būsto, gali kilti grėsmė ir paveldėtojo asmeniniam turtui. Tokiu atveju sprendimo pasekmes pajustų žmogus, kuris pats tų skolų neprisiėmė ir pinigų nesiskolino.
M. Stračkaičio vertinimu, palikimai dažniau priimami be apyrašo.
„Ir tai yra dėl to, kad žmonės vis tiek daugiau ar mažiau žino, kaip mirusysis gyveno. Ar jis darė verslą, ar turėjo kokių nukrypimų į lošimus, ar galėjo turėti skolos“, – pasakojo jis.
Lietuvos antstolių rūmų skelbiamoje medžiagoje pateikiamas ir atvejis iš praktikos, kai vyras tik po žmonos mirties sužinojo apie jos paimtą paskolą. Tai paaiškėjo, nors iki tol sutuoktiniai dalijosi banko kortele ir prisijungimais.
Kaip palikimo priėmimas pagal apyrašą apsaugo turtą?
Norint apriboti atsakomybę, notarui reikia nurodyti, kad palikimą pageidaujama priimti pagal turto apyrašą. Tuomet už mirusiojo skolas atsakoma paveldėtu turtu.
„Jeigu yra įtariama, kad mirusysis galėjo turėti skolų, tai visada geriau pasidaryti turto apyrašą“, – patarė M. Stračkaitis.
Apyrašas skolų nenurašo. Mirusiojo paliktas būstas, pinigai ar kitas turtas vis tiek gali būti panaudotas skoloms grąžinti. Šis būdas skirtas apsaugoti tai, ką pats paveldėtojas turėjo iki palikimo priėmimo.
Pavyzdžiui, palikto turto vertė – 50 tūkst. eurų, o skolų – 70 tūkst. eurų. Priėmus palikimą pagal apyrašą, mirusiojo skolos dengiamos paveldėtu turtu. Trūkstamų 20 tūkst. eurų vien dėl šio paveldėjimo nereikėtų dengti iš anksčiau turėtų santaupų.
Lietuvos antstolių rūmai nurodo, kad jeigu bent vienas įpėdinis priima palikimą pagal apyrašą, taip priėmusiais palikimą laikomi ir kiti įpėdiniai. Dėl to tam pačiam palikimui nereikia kiekvieno paveldėtojo atskiro apyrašo.
Kaip sudaromas paveldimo turto apyrašas?
Pirmiausia dėl palikimo priėmimo kreipiamasi į notarą. Jis išduoda vykdomąjį pavedimą sudaryti turto apyrašą. Patį apyrašą sudaro antstolis.
Notaro išduotą pavedimą reikia laiku pateikti vykdyti. Tam nustatytas dviejų savaičių terminas nuo dokumento išdavimo. Jo nepateikus per šį laiką, pavedimas negalioja ir dėl naujo tenka kreiptis į notarą. Kaip dokumentą pateikti, verta išsiaiškinti iš karto jį gavus.
Į apyrašą surašomas mirusiojo turtas, žinomos skolos ir jam kitų žmonių ar įmonių negrąžinti pinigai. Įpėdinis turi pateikti visą jam žinomą informaciją ir turimus dokumentus.
Pavyzdžiui, jeigu namuose yra paskolos sutartis, skolos raštelis ar kitas įsipareigojimus patvirtinantis dokumentas, jį reikia parodyti. Svarbu pranešti ir apie žinomą, bet registruose nematomą turtą ar skolas.
Lietuvos antstolių rūmai aiškina, kad antstoliai tikrina registrus ir kitus duomenis apie mirusiojo turtą bei skolas. Paveldint būstą, informacijos apie neapmokėtas sąskaitas gali būti prašoma ir iš komunalinių paslaugų teikėjų.
Apyrašo sudarymas yra mokama paslauga. Jos išlaidos priklauso ir nuo to, kiek darbo reikia turto paieškai, apžiūrai bei vertinimui. Dėl konkrečios sumos verta pasitikslinti tvarkant dokumentus.
Apyrašas turi būti teisingas. Jei žmogus dėl savo kaltės nuslepia dalį palikimą sudarančio turto ar kitą svarbią informaciją, gali netekti atsakomybės ribojimo ir už skolas atsakyti visu savo turtu.
Jeigu apie papildomą turtą ar įsipareigojimus sužinoma jau sudarius apyrašą, reikia nedelsiant kreiptis į notarą dėl jo papildymo.
Per kiek laiko reikia priimti palikimą?
Net ir turint notaro patvirtintą testamentą negalima laukti, kol prireiks paveldėtą būstą parduoti ar išnuomoti.
„Jeigu testamentas pasirašytas pas notarą ir testatorius miršta, tuomet pas notarą reikia atsidurti per 3 mėnesius nuo testatoriaus mirties. Ne po 3 mėnesių, bet per 3 mėnesius reikia pasakyti, kad noriu priimti palikimą. Ir atkreipiu dėmesį, kad priklausomai nuo to, kaip įpėdinis priims palikimą, tiek jis ir atsakys už mirusio skolas“, – pabrėžė pašnekovas.
Šie 3 mėnesiai skirti palikimui priimti. Per tiek laiko nebūtina užbaigti visos paveldėjimo bylos ar gauti visų dokumentų.
Teisingumo ministerija nurodo, kad paveldėjimo bylą tvarko notaras pagal paskutinę nuolatinę mirusiojo gyvenamąją vietą. Kuris notaras tai daro, galima pasitikrinti Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėje.
Pareiškimą apie palikimo priėmimą galima pateikti ir kitam Lietuvoje dirbančiam notarui. Tokiu atveju jis persiunčiamas paveldėjimo bylą tvarkančiam notarui.
Praleidus terminą gali tekti kreiptis į teismą dėl jo atnaujinimo. Lietuvos notarų rūmai primena, kad tam turi būti svarbių priežasčių.
Daugiau apie testamentus, turto dovanojimą artimiesiems ir paveldėjimo taisykles sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
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