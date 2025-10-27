„Gartner“: išlaidų IT pasaulyje augimas kitąmet sieks beveik dešimtadalį, jos viršys 6 trln. dolerių

„Gartner“ skaičiavimais, kitąmet jos gali viršyti 6 trln. JAV dolerių.
Augimą ateinančiais metais kompanijos ekspertai siekia pirmiausia su dirbtinio intelekto technogijų bumu, kurios dėl brangimo didina įmonių išlaidas IT bei skatina finansų srautus į rinką.
„Gartner“ prognozuoja, jog išlaidos duomenų centrams šiemet ūgtels 47 proc., tačiau kitąmet augimas gali sulėtėti 19 procentų.
IT paslaugos išliks didžiausiu rinkos segmentu, jis šiais metais gali augti 6,5 proc. iki 1,72 trln. dolerių, o ateinančiais metais - 8,7 proc. iki 1,87 trln. dolerių.
Nedaug nusileidžiam ryšio paslaugų segmentui pranašaujamas augimas atitinkamai 3,8 proc. ir 4,5 proc., programinės įrangos – 11,9 proc. ir 15,2 proc., įrangos – 8,4 proc. ir 6,8 procento.