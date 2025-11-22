 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Evaldo verslas sudomino visus 5 „ryklius“: „Ar tu ne per mažai uždirbi?“

2025-11-22 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 15:40

Evaldas Didzinskas TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“ pristatė investuotojus sudominusį produktą – didelius alyvmedžius, kuriuos verslininkas gabenasi iš Ispanijos. Visi „rykliai“ susidomėjo preke, tačiau ar kurį nors sužavėjo pati verslo idėja? 

Evaldas Didzinskas TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“ pristatė investuotojus sudominusį produktą – didelius alyvmedžius, kuriuos verslininkas gabenasi iš Ispanijos. Visi „rykliai“ susidomėjo preke, tačiau ar kurį nors sužavėjo pati verslo idėja? 

REKLAMA
2

Verslą vertino „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Evaldas Didzinskas pristatė alyvmedžių verslą „Baltic Olive“. Jis siūlė 15 procentų įmonės akcijų už 95 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„Importuoju išskirtinius alyvmedžius iš Ispanijos, juos nuomoju ir prekiauju. Dar teikiu išskirtinę paslaugą Baltijos rinkoje – žiemos viešbutis, kur priimame vazoninius medžius ir augalus.

REKLAMA

Alyvmedžiai išskirtiniai tuo, kad yra šimtamečiai. Mano idėja ta, kad jie gali būti perduodami iš kartos į kartą“, – pasakojo Evaldas. 

Jis taip pat prekiauja specialiais vazonais, kurie turi integruotus vandens rezervuarus. E. Didzinsko tikslas yra iš „ryklių“ gautus pinigus investuoti į tinklalapio ir mobiliosios programėlės tobulinimą.

Mano, kad augalus parduoda per pigiai

„Rykliams“ labai patiko Evaldo augalų pardavimo ir žiemos viešbučio idėja, bet ne pats verslas, o prekė – sužinoję, kad didelius ir gražius alyvmedžius Evaldas pardavinėja už 200–1000 eurų, visi panoro patys užsisakyti po augalą į savo namus arba biurus.

REKLAMA
REKLAMA

„Ar tu ne per mažai uždirbi?“ – išgirdęs augalų ir vazonų kainas klausė G. Kvietkauskas. 

„Gyvenu klimate, kur šie medžiai yra natūralūs. Galvoje man užsifiksavę, kad šis alyvmedis turėtų kainuoti apie 20 tūkstančių“, – apie augalą, kurį Evaldas įvertino tūkstančiu eurų, kalbėjo E. Gravrock. 

Kai kurie „Rykliai“ susidomėjo tik pačiais alyvmedžiais, bet investuoti atsisakė. Investuotojai nesuprato mobilios aplikacijos idėjos ir dalijo Evaldui verslo patarimus. Vienintelis Gediminas Kvietkauskas pasiūlė Evaldui tęsti bendradarbiavimą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis Evaldui siūlė 20 tūkst. eurų už 40 proc. įmonės akcijų ir 75 tūkst. eurų paskolos principu. 

Ar Evaldas sutiko su šiuo siūlymu, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų