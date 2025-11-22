Evaldo verslas sudomino visus 5 „ryklius“: „Ar tu ne per mažai uždirbi?“

Verslą vertino „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė.
Evaldas Didzinskas pristatė alyvmedžių verslą „Baltic Olive“. Jis siūlė 15 procentų įmonės akcijų už 95 tūkst. eurų.
„Importuoju išskirtinius alyvmedžius iš Ispanijos, juos nuomoju ir prekiauju. Dar teikiu išskirtinę paslaugą Baltijos rinkoje – žiemos viešbutis, kur priimame vazoninius medžius ir augalus.
Alyvmedžiai išskirtiniai tuo, kad yra šimtamečiai. Mano idėja ta, kad jie gali būti perduodami iš kartos į kartą“, – pasakojo Evaldas.
Jis taip pat prekiauja specialiais vazonais, kurie turi integruotus vandens rezervuarus. E. Didzinsko tikslas yra iš „ryklių“ gautus pinigus investuoti į tinklalapio ir mobiliosios programėlės tobulinimą.
Mano, kad augalus parduoda per pigiai
„Rykliams“ labai patiko Evaldo augalų pardavimo ir žiemos viešbučio idėja, bet ne pats verslas, o prekė – sužinoję, kad didelius ir gražius alyvmedžius Evaldas pardavinėja už 200–1000 eurų, visi panoro patys užsisakyti po augalą į savo namus arba biurus.
„Ar tu ne per mažai uždirbi?“ – išgirdęs augalų ir vazonų kainas klausė G. Kvietkauskas.
„Gyvenu klimate, kur šie medžiai yra natūralūs. Galvoje man užsifiksavę, kad šis alyvmedis turėtų kainuoti apie 20 tūkstančių“, – apie augalą, kurį Evaldas įvertino tūkstančiu eurų, kalbėjo E. Gravrock.
Kai kurie „Rykliai“ susidomėjo tik pačiais alyvmedžiais, bet investuoti atsisakė. Investuotojai nesuprato mobilios aplikacijos idėjos ir dalijo Evaldui verslo patarimus. Vienintelis Gediminas Kvietkauskas pasiūlė Evaldui tęsti bendradarbiavimą.
Jis Evaldui siūlė 20 tūkst. eurų už 40 proc. įmonės akcijų ir 75 tūkst. eurų paskolos principu.
Ar Evaldas sutiko su šiuo siūlymu, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.