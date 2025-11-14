Pamirškite vaisines museles namuose: štai kas jums padės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai paaiškina, kad vaisinė muselė (lot. Drosophila Suzukii (Matsumura) – kaulavaisių ir smulkių vaisių bei uogų kenkėja.
Šios muselės dar prieš derliaus nuėmimą deda kiaušinėlius ant arba į bręstančius augalo vaisius. Vaisinės muselės labai greitai dauginasi: nuo kiaušinėlio iki suaugusio vabzdžio užauga per 8–10 dienų.
Dažniausiai vaisinės muselės atsiranda dėl pernokusių ar ilgiau laikomų vaisių ir daržovių, ypač tų, kurie turi daugiau cukraus (bananų, obuolių, kriaušių ir kt.), taip pat dėl atvirai laikomų fermentuotų skysčių, pavyzdžiui, sulčių. Į patalpas jos gali patekti pro langus, durų plyšius ar ventiliacijos angas.
Vaisinių muselių plitimą dažnai gali lemti ir netinkama maisto tvarkymo praktika – ilgiau laikomi vaisiai pernoksta, pažeidimų vietose pradeda gesti, taip pat jei netvarkingai rūšiuojamos atliekos ar neatliekami reguliarūs valymo darbai.
Ką daryti, kad namuose nesiveistų vaisinės muselės?
Kad vaisinės muselės namų virtuvėje ar kitose maisto tvarkymo patalpose neįsiveistų, svarbiausia – švara ir tinkami maisto laikymo įpročiai. Rekomenduojama reguliariai šalinti susidariusias maisto atliekas, dažniau perrinkti vaisius bei daržoves ir nelaikyti jų per ilgai atvirai.
Vaisius geriausia laikyti vėsioje, švarioje aplinkoje – žemesnė temperatūra sulėtina nokimo procesą ir mažina riziką, kad muselės apsės derlių.
Vaisinės muselės lengvai pasiekia maistą, jei jis laikomas atvirai. Laikykite vaisius ir daržoves šaldytuve arba sandariuose induose. Tai ne tik sumažins muselių skaičių, bet ir padės ilgiau išsaugoti maisto produktų šviežumą.
Taip pat verta dažnai plauti indus ir pasirūpinti, kad plautuvė neužsikimštų maisto atliekomis, nes tai irgi puiki terpė šiems vabzdžiams daugintis.
Pasak specialistų, natūralūs muselių atbaidymo būdai yra aromatingi augalai, tokie kaip: bazilikai, citrininės aloyzijos (verbenos) ar citrinžolės. Jų lapus galima padėti šalia vaisių – kvapas museles atbaidys, nors visiškai jų neišnaikins.
Veiksmingiausias būdas išvengti vaisinių muselių – tinkamas maisto laikymas ir švara virtuvėse. Reguliarus patalpų vėdinimas taip pat gali padėti sumažinti muselių kiekį.
Laikantis šių principų, užtikrinsite, kad produktai ilgiau išliks švieži, o virtuvės aplinka bus higieniška ir saugi maistui ruošti.
