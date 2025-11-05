Kuo skubiau padarykite tai savo sode dabar: kitąmet šliužų neregėsite

Rudenį invazinių šliužų kiaušinėlius naikinkite mechaniškai atlikdami reguliarius patikrinimus ir valymus. Apžiūrėkite savo sklypą atidengdami galimas slėptuves. Kruopščiai apžiūrėkite drėgnas, tamsias vietas: po vazonais, akmenimis ar mulčio sluoksniu, kur šliužai mėgsta dėti kiaušinius.
Norėdami rudenį naikinti invazinių šliužų kiaušinėlius nekenkiant kitiems sodo gyventojams, tokiems kaip kamanės ar rupūžės, svarbiausia vengti cheminių priemonių ir naudoti mechaninius, natūralius metodus.
Kaip naikinti šliužus?
Mechaniškas naikinimas. Iš po lentų, senų rakandų, šiukšlių, komposto krūvų ir kitų daiktų surinkite ir sunaikinkite šliužų kiaušinėlius. Šliužų kiaušinėliai dažnai būna susigrupavę ir lengvai matomi. Rinkite juos rankomis ir sunaikinkite. Surinktus kiaušinėlius suberkite į uždarą kibirą ir užberkite druska arba tiesiog sutraiškykite, kad juos visiškai sunaikintumėte.
Dirvos paviršiaus purenimas. Purenkite dirvožemio paviršių, ypač tose vietose, kur gali slėptis šliužai, kad kiaušinėliai būtų iškelti į paviršių. Tai padeda juos sunaikinti ir juos randa paukščiai.
Šiukšlių šalinimas. Reguliariai šalinkite pūvančius augalus ir piktžoles, kad sumažintumėte šliužams tinkamų slėptuvių skaičių. Prieš ieškant šliužų kiaušinėlių dėčių patartina įvertinti, ar ten negali būti, pavyzdžiui, kamanių lizdų ar rupūžių žiemaviečių.
Kamanių lizdų išsaugojimas. Kamanės dažnai sukuria lizdus po žeme, akmenų krūvose ar medžio drevėse. Nenaikinkite tokios vietos, jei esate tikri, kad joje yra kamanių lizdas.
Aplinkos tvarkymas. Šliužai mėgsta slėptis drėgnose ir tamsiose vietose. Laikykite savo sklypą tvarkingą. Neleiskite komposto krūvoms tapti šliužų veisimosi vieta.
Norėdami rinkti šliužų kiaušinėlius rudenį, nepažeidžiant rupūžių ir kitų varliagyvių žiemos buveinių, turite dirbti atsargiai ir naudoti metodus, kurie netrukdo jų ramybei. Rupūžės dažnai žiemoja tose pačiose drėgnose, apsaugotose vietose, kaip ir šliužai, pavyzdžiui, po komposto ir lapų krūvomis, rąstais, po šaknimis ar akmenų krūvomis, todėl tokias vietas reikia apžiūrėti atsargiai ir lėtai.
Komposto krūvos – puiki žiemos slėptuvė rupūžėms. Verčiau patikrinti komposto pakraščius, kur gali būti šliužų kiaušinėlių, nei išversti visą krūvą.
Parengta pagal VSTT
