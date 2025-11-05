 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Kuo skubiau padarykite tai savo sode dabar: kitąmet šliužų neregėsite

2025-11-05 14:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-05 14:50

Rudenį ispaniniai arionai intensyviausiai deda kiaušinėlius, todėl šis laikas tinkamiausias sudėtiems kiaušinėliams naikinti.

Plokščiuose gali būti išplitę invaziniai luzitaniniai arionai – šliužai, užaugantys iki 15 cm. Vienas toks šliužas sugeba padėti iki 400 kiaušinėlių.

Rudenį ispaniniai arionai intensyviausiai deda kiaušinėlius, todėl šis laikas tinkamiausias sudėtiems kiaušinėliams naikinti.

REKLAMA
4

Rudenį invazinių šliužų kiaušinėlius naikinkite mechaniškai atlikdami reguliarius patikrinimus ir valymus. Apžiūrėkite savo sklypą atidengdami galimas slėptuves. Kruopščiai apžiūrėkite drėgnas, tamsias vietas: po vazonais, akmenimis ar mulčio sluoksniu, kur šliužai mėgsta dėti kiaušinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norėdami rudenį naikinti invazinių šliužų kiaušinėlius nekenkiant kitiems sodo gyventojams, tokiems kaip kamanės ar rupūžės, svarbiausia vengti cheminių priemonių ir naudoti mechaninius, natūralius metodus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip naikinti šliužus?

Mechaniškas naikinimas. Iš po lentų, senų rakandų, šiukšlių, komposto krūvų ir kitų daiktų surinkite ir sunaikinkite šliužų kiaušinėlius. Šliužų kiaušinėliai dažnai būna susigrupavę ir lengvai matomi. Rinkite juos rankomis ir sunaikinkite. Surinktus kiaušinėlius suberkite į uždarą kibirą ir užberkite druska arba tiesiog sutraiškykite, kad juos visiškai sunaikintumėte.

REKLAMA

Dirvos paviršiaus purenimas. Purenkite dirvožemio paviršių, ypač tose vietose, kur gali slėptis šliužai, kad kiaušinėliai būtų iškelti į paviršių. Tai padeda juos sunaikinti ir juos randa paukščiai.

Šiukšlių šalinimas. Reguliariai šalinkite pūvančius augalus ir piktžoles, kad sumažintumėte šliužams tinkamų slėptuvių skaičių. Prieš ieškant šliužų kiaušinėlių dėčių patartina įvertinti, ar ten negali būti, pavyzdžiui, kamanių lizdų ar rupūžių žiemaviečių.

REKLAMA
REKLAMA

Kamanių lizdų išsaugojimas. Kamanės dažnai sukuria lizdus po žeme, akmenų krūvose ar medžio drevėse. Nenaikinkite tokios vietos, jei esate tikri, kad joje yra kamanių lizdas.

Aplinkos tvarkymas. Šliužai mėgsta slėptis drėgnose ir tamsiose vietose. Laikykite savo sklypą tvarkingą. Neleiskite komposto krūvoms tapti šliužų veisimosi vieta.

Norėdami rinkti šliužų kiaušinėlius rudenį, nepažeidžiant rupūžių ir kitų varliagyvių žiemos buveinių, turite dirbti atsargiai ir naudoti metodus, kurie netrukdo jų ramybei. Rupūžės dažnai žiemoja tose pačiose drėgnose, apsaugotose vietose, kaip ir šliužai, pavyzdžiui, po komposto ir lapų krūvomis, rąstais, po šaknimis ar akmenų krūvomis, todėl tokias vietas reikia apžiūrėti atsargiai ir lėtai.

Komposto krūvos – puiki žiemos slėptuvė rupūžėms. Verčiau patikrinti komposto pakraščius, kur gali būti šliužų kiaušinėlių, nei išversti visą krūvą.

Parengta pagal VSTT

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų