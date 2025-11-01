Atskleidė, kada tiksliai paskutinį kartą reikia pjauti žolę: pasižymėkite

Daugelis apie paskutinį metų vejos pjovimą turi savo nuomonę, tačiau ne vienas nežino, kad šis darbas priklauso nuo temperatūros už lango. Jei pjausite veją nepalankiu laiku, veja gali užmirkti ir susilpnėti.
Kada paskutinį kartą pjauti žolę?
Lucie Bradley, dirbanti „David Wilson Homes“, pataria, kad idealus laikas paskutiniam žolės pjovimui yra spalio pabaiga arba lapkričio pradžia, kai temperatūra dažniausiai nukrenta žemiau 10 °C.
Tuo metu žolės augimas smarkiai sulėtėja, todėl pjauti veją nebereikia dažnai, tad stebėdami orus galite pasirinkti dieną, kada atlikti paskutinį pjovimą.
Ji pabrėžė: „Žolė geriausiai auga, kai dirvos ir oro temperatūra yra aukštesnė nei 6 °C.“
Skirtingos oro sąlygos kiekvienu metų laiku daro įtaką žolės ataugimo greičiui, todėl šaltuoju periodu veją pjauti reikėtų labai atsargiai – kitaip galima pažeisti dirvą, rašoma express.co.uk.
Žolės pjovimas skirtingais metų laikais
Pavasaris
Kovas – idealus metas pirmam metų vejos pjovimui, kai temperatūra pakyla virš 6 °C. Žolę pjaukite kas dvi savaites. Tai padeda pašalinti piktžoles ir skatina tankesnį augimą.
Be pjovimo, rekomenduojama skarifikuoti – pašalinti samanas vejoje ar velėną. Taip žolė gaus pakankamai maistinių medžiagų ir galės gerai augti.
Aeravimas leis vejai „kvėpuoti“ – pakanka panaudoti aeravimo įrankį.
Vasara
Nuo birželio pradžios veją pjaukite kartą per savaitę – tai žolės augimo pikas. Niekada nepjaukite per sausras ar karščio bangas, nes augalai patiria didelį stresą. Taip pat svarbu laistyti veją.
Nešvaistykite vandens, naudokite „pilkąjį vandenį“ – anksčiau panaudotą buitinėms reikmėms. Mulčiavimas taip pat padeda – palikite nupjautą žolę ant vejos, kad ji išliktų drėgna.
Ruduo
Rugsėjį, kai augimas lėtėja, pjovimo dažnį sumažinkite iki karto per dvi savaites. Paskutinį kartą pjaukite spalio arba lapkričio mėnesį, kai temperatūra nukrenta žemiau 10 °C.
Ruduo taip pat tinkamas vėl aeruoti veją, kad ji pasiruoštų drėgnam ir audringam žiemos sezonui.
Žiema
Pjovimą galite pamiršti. Nereikia per daug jaudintis dėl sniego – jis gali būti naudingas, nes izoliuoja veją nuo šalčio.
Laikantis šių paprastų taisyklių, veja bus sveika, atspari žiemos šalčiams ir kitais metais vėl žydės tankiai ir sodriai.
