Savo rododendrui ekspertė Eurika dabar atliko 1 veiksmą: kitąmet sužydės gausiai

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ apie tai, kaip pasigaminti kokybiško komposto, papasakojo „MKDS“ Komercijos direktorė Lina Mikulskytė.
Apie tinkamą dangą nuo piktžolių laidos metu kalbėjo „Brasta Build“ eksporto ir vystymo vadovė Jolita Kavaliauskaitė.
O štai apie rudeninį augalų tręšimą laidoje patarimais dalijosi kraštovaizdžio dizainerė, dailininkė Eurika Urbonavičiūtė.
Rudeninė komposto gamyba
Pirmiausia laidos metu pasakota apie tai, kad sodininkai savo pasiruošimo pavasariui darbus turėtų pradėti nuo komposto paruošimo.
L. Miulskytė pasakojo, kad kompostas yra be galo naudingas mūsų daržui, o jį pasigaminti visai nesunku – tereikia to, ką jau ir taip turime.
„Valgome daržoves – lieka organinių atliekų, ravim daržą – lieka žolių, pjauname veją – lieka vejos, daugybė organinių atliekų, kurias galime kompostuoti ir pasigaminti puikų kompostą, kurio neatstos nei viena cheminė trąša, nei durpė, nei joks dirbtinis gruntas iš parduotuvės.
Jūs tikrai galite tai pasidaryti ir dabar yra dėkingas laikas, kada jūs grėbiate be galo daug lapų, genite daug smulkiųjų šakelių, tad viską galite kompostuoti“, – teigė L. Mikulskytė.
Ji atskleidė, kad pradėjus atliekas kompostuoti jau dabar, kitais metais galima tikėtis gero rezultato. Tokiu atveju kitąmet jau galima sodinti daržo gėrybes į savo kompostą, kupiną gerųjų mikroorganizmų ir naudingų maisto medžiagų.
O laidos vedėjai pasiteiravus, ar kompostavimą galima atlikti ir žiemą, L. Mikulskytė paaiškino, kad jeigu atliekos neužšalusios – tuomet taip.
„Kompostas pūdamas išskiria šilumą. Jeigu jūs į kompostą įkišite ranką, pajusite, kad ten yra daug šiltesnė temperatūra nei grunte, nes vyksta skaidymo procesai, kurie išskiria šilumą.
Nepatingėkite kompostuoti, tai yra pasakiškos vertės gruntas jūsų augalams. Sudėkite jo į šiltnamius, į lysves ir pamatysite gerą rezultatą“, – ragino ji.
Aptariant komposto perkasimo klausimą, L. Mikulskytė paaiškino, kad šis procesas yra reikalingas tik vienu atveju.
Pasak jos, jeigu komposto gamybai yra naudojami mikroorganizmai, padedantys sluoksniuoti atliekas, tuomet to daryti nereikia. Vis tik, jeigu jie nėra naudojami, tuomet perkasimas gali pagreitinti komposto gamybos procesą.
Apsisaugojimas nuo piktžolių kitiems metams
Apie rudeninius darbus taip pat laidoje prabilo J. Kavaliauskaitė. Ji papasakojo, kas gali padėti efektyviai ir ilgam laikui apsisaugoti nuo piktžolių.
J. Kavaliauskaitė pasakojo apie piktžolių kontrolės dangą, kuri gali padėti apsaugoti augalus nuo kitų augalų plitimo.
„Piktžolių kontrolės audiniai pastaruoju metu tampa vis labiau ir labiau populiaresni namų ūkiuose. Jie pasirenkami, visų pirma, kaip ekologiška alternatyva, pakeičiant cheminius herbicidus, ir kaip mažai priežiūros reikalaujantis sprendimas“, – pasakojo J. Kavaliauskaitė.
Taip pat ji pridėjo, kad šiai priemonei sparčiai populiarėjant,vis daugiau gamintojų renkasi užsiimti jos gamyba. Dėl to J. Kavaliauskaitė ragino atsižvelgti į tris kriterijus, kurie padės išsirinkti tinkamą piktžolių kontrolės dangą.
„Rinkoje labai daug siūlomų variantų, tad svarbu pasirinkti daiktą, kuris tarnautų ilgus metus. Visų pirma, jis turi būti ilgaamžis. Kaip ir sakėte, neturite tiek laiko, pasodinote, padarėte, pamiršote ir išėjote.
Antras svarbus dalykas yra, kad tie audiniai turi būti kvėpuojantys. Tai reiškia, kad šaknys gautų oro ir gautų vandens, kad augalas galėtų gauti reikalingas medžiagas, kad vanduo ne užsistovėtų ant audinio, o susigertų į gruntą, šaknys nepelytų.
Trečias svarbus momentas – tie produktai turėtų padėti sukurti gražų estetinį vaizdą ne tik vienai dienai, o ir po ilgo laiko, kad būtų gražu“, – teigė ji.
Rudeninis augalų tręšimas
Kraštovaizdžio dizainerė, dailininkė E. Urbonavičiūtė laidoje papasakojo apie tai, kaip tinkamai paruošti savo mylimus augalus žiemai. Pirmiausia ji papasakojo apie rudeninį rožių tręšimą azoto neturinčiomis rudeninėmis trąšomis.
„Turiu unikalią galimybę išbandyti rudenines trąšas ir net neabejoju, kad viskas bus gerai. Kaip instrukcija ir sako, į kibirą vandens reikia įdėti vieną šaukštelį trąšų ir gerai išmaišyti.
Realiai aš išpilčiau po kibirą kiekvienai rožei, kad jos gautų pakankamai trąšų. Lygiai taip pat laistysime visus augalus, vaiskrūmius, kuriuos noriu matyti gausiai žydinčius, pilnus vaisių“, – sakė ji.
Taip pat laidoje E. Urbonavičiūtė prabilo apie tai, kad šluotelinėms hortenzijoms, šilauogėms, rododendrams yra reikalingas rudeninis tręšimas.
Ji trumpai papasakojo apie savo iš draugės dovanų gautą rododendrą, kurį jau kitąmet nori matyti žydintį, tad pasidalijo savo veiksmų planu tikslui pasiekti. Eurika pasakojo, kad šiuo metu svarbu atlikti vieną veiksmą, kad kitąmet rododendras sužydėtų.
„Tam, kad išžiemotų, aš dar būtinai duosiu jam rudeninių trąšų su parūgštinimu. Aš jam išpilsiu visą laistytuvą.
Nebijau pertekliaus, nes augalas pasisavins tiek, kiek jam reikia šiai dienai. Be to, rododendrai mėgsta drėgmę. Jeigu jūsų žemė yra laidi vandeniui tikrai reikėjo ir šią vasarą laistyti“, – sakė ji.
Visa laida „Svajonių sodai“ ir dar daugiau naudingų patarimų – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
„Svajonių sodai“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį, 11 valandą, per TV3 televiziją!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!