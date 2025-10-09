Produktyvaus kosulio gydymas natūraliomis priemonėmis

Šiltų skysčių galia
Puikiai tiks šiltas ir namuose lengvai pagaminamas gėrimas – tereikia keletą citrinos griežinėlių sutrinti su medumi ir užpilti šiltu vandeniu. Toks malonaus skonio gėrimas pasižymi gerklę raminančiu poveikiu, be to, veikia baktericidiškai ir bakteriostatiškai. Tokią arbatą galima pagardinti ir imbieru arba pasigaminti vien imbiero arbatą, kuri nuo seno vartojama kaip gana stiprių priešuždegiminių savybių turintis gėrimas.
Šiltas pienas, pagardintas medumi nėra tik „močiučių pramanas“. Tai vienas geriausių natūralios kilmės gėrimų, padedančių nuraminti sudirgintą gerklę ir geriau atsikosėti. Ypač rekomenduojamas vakarais, prieš miegą.
Kamuojant drėgnam kosuliui ypatingai svarbu gerti pakankamai skysčių (geriausia – šiltų). Tik vartojant pakankamai vandens ir arbatų gleivės galės veiksmingai suskystėti, todėl jos lengviau pasišalins iš kvėpavimo takų.
Žolelių arbatos
Jei imbieras ir šiltas pienas su medumi – ne prie širdies, puikiai tiks ir įvairios žolelių arbatos. Rekomenduojamos šios vaistinės augalinės žaliavos: čiobrelių žolė, liepų žiedai, šalavijų lapai – jos ne tik slopina uždegiminius procesus, bet ir padeda geriau atsikosėti. Vaistinėse galima rasti vartoti paruoštų vaistažolių mišinių, kurie dažniausiai yra ne tik labai veiksmingi, bet ir labai gardūs, ypač papildžius medumi, imbieru, šviežios citrinos sulčių šlakeliu ir pan.
Natūralūs gamtiniai antibiotikai
Česnakas ir svogūnas – puikus duetas, kai kamuoja drėgnas kosulys. Jei svogūno sultys arba sirupas veiksmingai skatina atsikosėjimą, tai česnakas veiks kaip visiškai natūralus gamtos dovanotas antibiotikas. Česnakas padeda gerinti bendrą savijautą, stiprinti imunitetą. Tai tikras virusų ir bakterijų priešas. Puikus ir gardus receptas – ant juodos duonos užtepus šiek tiek sviesto ir pagardinus plonomis česnako riekelėmis bei užbarsčius keletą Himalajų druskos kruopelių gausime ne tik gardų kulinarinį šedevrą, bet ir sveikatą stiprinantį užkandį. Taip pat galima pasigaminti ir svogūnų arba česnakų sriubos – ne tik sušildys, bet ir suteiks sveikatai naudingų maistinių medžiagų.
Garų ir eterinių aliejų nauda
Inhaliacijos ir garinės vonios gali būti atliekamos ne tik sanatorijose, bet ir namuose. Inhaliacijoms puikiai tiks eukalipto ar pipirmėčių eterinis aliejus – padės geriau pasišalinti perteklinėms gleivėms, lengvins kosulį ir veiksmingai atpalaiduos kvėpavimo takus. Tuo tarpu karšta vonia su įvairiais eteriniais aliejais taip pat ne tik atpalaiduos, bet ir pagerins kvėpavimo takų funkciją, ypač tiems, kas kamuojasi nuo drėgno kosulio.
Galvos padėtis miegant
Kenčiant nuo naktinio kosulio rekomenduojama pakelti galvūgalį arba padėti papildomą pagalvę – toks paprastas, bet veiksmingas būdas padės sumažinti varginantį gleivių kaupimąsi kvėpavimo takuose, dėl kurio ir kyla drėgnas kosulys. Taip pat svarbu pakankamai ilsėtis, nes poilsis padeda imuninei sistemai greičiau ir veiksmingiau susidoroti su infekcijos kaltininkais.
Optimalus vidaus klimatas
Patalpų vėdinimas ir optimalios oro drėgmės palaikymas taip pat būtini. Šildymo sezono metu reikėtų naudoti oro drėkintuvus, o kenčiant nuo alerginės kilmės kosulio vertėtų naudoti oro filtrus ir vengti vėdinti patalpas tuomet, kai lauke daug alergenų, pavyzdžiui, aktyviai žydi įvairūs augalai. Taip pat reikėtų vengti įvairių dirgiklių, dūmų bei kitų alergenų ir per daug neprišildyti gyvenamųjų patalpų.
SVARBU: jei drėgnas kosulys kamuoja ilgiau nei dvi savaites ir (arba) atsiranda kitų nerimą keliančių simptomų, pavyzdžiui, dusulys, karščiavimas, kraujingos išskyros, stiprus krūtinės skausmas ar spaudimas, varginantis bendras negalavimas, tuomet būtina nedelsti ir kreiptis į gydytoją.
Kai išvardintų priemonių nepakanka
Jei naminių priemonių nepakanka, drėgno kosulio atveju, kai gleivės labai tirštos ir jas sunku atkosėti, gali būti naudingi atsikosėjimą gerinantys ir gleives skystinantys vaistiniai preparatai. Flavamed yra plataus asortimento mukolitikai, kuriuose yra veikliosios medžiagos ambroksolio hidrochlorido. Ambroksolio hidrochloridas skystina kosulio metu susidarančias gleives sergant ūminėmis arba lėtinėmis bronchų ir plaučių ligomis. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.