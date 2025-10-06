Pasakė, kada paskutinį kartą reikia nupjauti žolę: įsidėmėkite

Į šį klausimą atsakė sodininkystės legenda Monty Donas, pasidalijęs savo spalio mėnesio darbų sąrašu ir keliais ypač vertingais patarimais. Pasak jo, žolę reikia pjauti tol, kol ji vis dar auga, tačiau itin svarbu neperlenkti lazdos, rašoma mirror.co.uk.
Sodininkas: „Geriau, kad žolė būtų per ilga, nei per trumpa“
M. Donas pabrėžė, kad paskutinio pjovimo laikas priklauso nuo oro sąlygų:
„Pjaukite žolę tol, kol ji auga. Tačiau geriau, kad žolė būtų per ilga, nei per trumpa žiemos mėnesiais. Išgrėbkite šiaudą ir samanas bei suberkite į komposto krūvą.“
Jo žodžiams pritaria ir Chrisas McIlroy, „The Grass People“ vejos sėklų ekspertas.
„Per trumpai pjaunant žolę, ji gali tapti pažeidžiama šalčio. Sodininkams patariame žiemos mėnesiais žolę laikyti maždaug 5,7–7,5 cm aukščio. Toks ilgis suteikia pakankamai paviršiaus ploto fotosintezei, kartu apsaugodamas nuo sniego pelėsio ir šaknų pažeidimo“, – anksčiau sakė jis.
Trumpai tariant, jei žolė šiuo metu vis dar auga, ją verta nupjauti dar kartą – bet švelniai, paliekant pakankamai ilgio apsaugai nuo šalčio.
Rudeniniai darbai pagal sodininką
Tai – ne vienintelis M. Dono patarimas spalio mėnesiui. Savo tinklaraštyje jis ragina sodininkus sutaupyti pinigų ir rinkti daugiamečių augalų sėklas:
„Sėklas reikėtų sudėti į popierinius maišelius ir laikyti vėsioje, sausoje vietoje, kol bus paruoštos sėjai.“
Ekspertas taip pat primena, kad spalis – puikus metas sunešti į šiltesnę vietą jautresnius augalus, kol dar neprasidėjo šalnos. Tai padės jiems išgyventi žiemą be papildomų nuostolių.
Laikas sodinti medžius, krūmus ir gyvatvores
Pasak Monty, šiuo metu dar šilta žemė – puikus laikas sodinti arba perkelti lapuočius medžius, krūmus ir gyvatvores.
„Labai svarbu augalus kruopščiai palaistyti ir tai kartoti kas savaitę, kol dirva bus pakankamai drėgna arba kol pradės kristi lapai“, – pažymi jis.
Jis taip pat pataria pirmiausia sodinti visžalius augalus, nes jiems reikia daugiau laiko šaknų sistemai išsivystyti prieš žiemą. Tuo tarpu lapuočius galima sodinti nuo spalio iki kovo vidurio.
Nepamirškite svogūnėlių
Monty primena, kad dar nevėlu sodinti pavasarinius svogūninius augalus, tačiau tulpes jis pataria palikti vėlesniam laikui – jų sodinimą geriau atidėti maždaug mėnesiui. Be to, šiuo metu – puikus metas pasėti kvapiuosius žirnelius.
„Sėjant kvapiuosius žirnelius spalio mėnesį, turėsite didesnius augalus su stipresne šaknų sistema, kurie kitą pavasarį turėtų pražysti anksčiau ir ilgiau išsilaikyti“, – sako jis.
Vis dėlto jis įspėja, kad jauni augalai žiemą turi būti šiek tiek apsaugoti, jei oras bus itin šaltas. Monty rekomenduoja pasėti dalį dabar ir dar vieną partiją vasarį, kad būtų išvengta visų sėklų praradimo.
Sėklos dygsta ant palangės ar šiltnamyje, o kai pasirodo pirmieji lapai, jas reikia perkelti į lauką.
„Joms reikia apsaugos tik nuo stiprių šalčių, pelių ir permirkimo, todėl neteikite papildomo šildymo – jos bus paruoštos sodinti balandžio mėnesį“, – priduria sodininkystės ekspertas.
Ruduo – tai metas, kai gamta ruošiasi poilsiui, tačiau sodininkams tai paskutinė proga padėti savo augalams tinkamai pasitikti žiemą. Kaip pabrėžia M. Donas, geriau palikti veją kiek ilgesnę ir augalus gerai paruošti, nei paskubėti ir rizikuoti pakenkti jų sveikatai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!