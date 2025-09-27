Kalendorius
Pjaudami žolę daugelis daro 1 klaidą: nekartokite jos

2025-09-27 07:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-27 07:07

Ruduo – metas, kai dauguma sodininkų atsikvepia po intensyvių vasaros darbų, tačiau būtent šiuo laikotarpiu veja reikalauja ypatingo dėmesio. Po karštų dienų žolė dažnai atrodo nusilpusi, vietomis pakeitusi spalvą ar net būna su dėmėmis. Jeigu tinkamai neprižiūrėsime dabar, pavasarį gali laukti nemalonios staigmeno.

Veja (nuotr. Shutterstock.com)

0

Ekspertai pabrėžia, kad žolė yra pakankamai atspari, tačiau viena dažna klaida gali sugriauti visus sodininkų pastangų vaisius – ją daugelis daro pjaudami žolę, rašoma express.co.uk.

Didžiausia klaida – netinkamai sureguliuotas vejapjovės aukštis

Ekspertas Krisas Lordas pabrėžia, kad rudenį sodininkai dažnai daro klaidą – veją nupjauna per trumpai.

Jis sako: „Svarstant apie rudeninį vejos pjovimą, labai svarbu, kad artėjant žiemai paliktumėte žolę aukštesnę. Turėtumėte stengtis, kad po pjovimo liktų bent 5–6 cm žolės.“

Kodėl tai svarbu? Rudeniop žolei reikia sukaupti daug energijos, kad galėtų pasiruošti artėjančiai žiemai. Dienos trumpėja, saulės mažėja, todėl kiekvienas žalias lapas yra gyvybiškai reikalingas fotosintezei.

Jeigu veja nupjaunama per trumpai, žolė nebesugeba sukaupti pakankamai energijos. To pasekmė – susilpnėjęs šaknų augimas. O jei žiemą šaknys trumpos, jos tampa itin pažeidžiamos šalčio ir sunkiai atsigauna po žiemos.

Kitą pavasarį tokia veja dažnai atrodo pakitusi, joje atsiranda rudos dėmės ir net iki vasaros vidurio ji gali nepradėti vešėti.

Kaip tinkamai pjauti veją rudenį?

Norint išlaikyti tankią, sveiką ir žalią veją, būtina laikytis kelių paprastų, bet itin svarbių taisyklių:

  • Palikite žolę pakankamai ilgą. Ji turi būti 5–6 cm aukščio – tai užtikrina apsaugą nuo šalčio;
  • Nenupjaukite daugiau nei trečdalio žolės aukščio. Jei nupjausite per daug, žolė „patirs šoką“, o šaknys gali nustoti augti iki trijų savaičių;
  • Pjaukite reguliariai, bet ne per dažnai. Rudens metu veja auga lėčiau, todėl pakanka vieno pjovimo kas 10–14 dienų, atsižvelgiant į oro sąlygas.

Ruduo – tai ne tik lapų grėbimo, bet ir tinkamos vejos priežiūros metas. Viena paprasta klaida – per žemas pjovimo aukštis – gali nulemti, ar pavasarį džiaugsitės žalia ir vešlia veja, ar teks taisyti per žiemą patirtą žalą.

Tad pasirūpinkite, kad jūsų vejapjovė būtų tinkamai sureguliuota, o veja – pasiruošusi šaltajam sezonui.

