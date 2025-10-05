Pabarstykite sode pipirų: rezultatas nustebins kaip reikiant

Šiuo patarimu dalijasi sodininkystės ekspertai ir jis nereikalauja jokių cheminių priemonių ar specialių įrankių, rašoma express.co.uk.
Natūralus būdas atbaidyti kenkėjus
TikTok sodininkystės ekspertas Michaelas Griffithsas rekomenduoja naudoti vieną dažnai virtuvės spintelėse randamą ingredientą – čili pipirų miltelius. Jie saugiai atbaido kenkėjus ir nesukelia jokios žalos patiems svogūnėliams.
„Jei kenkėjai nuolat rausia jūsų svogūnėlius, štai kaip juos sustabdyti naudojant vieną paprastą ingredientą. Sodindamas svogūnėlius, mėgstu pridėti žiupsnelį čili pipirų miltelių, kad atbaidyčiau kenkėjus“, – sako Michaelas.
Michaelas pabrėžia, kad čili pipirai tinka ne tik nuo kačių, voverių ir triušių, bet ir nuo elnių.
Kaip naudoti čili pipirus svogūnėlių apsaugai?
Pabarstykite čili pipirų miltelius tiesiai ant svogūnėlių.
Šiek tiek įberkite į sodinimo duobę prieš užpildant ją žemėmis.
Užpilkite duobę žemėmis ir ant viršaus užberkite dar šiek tiek pipirų.
„Tai nepakenks svogūnėliams ir nesugadins jūsų pavasarinių gėlių. Bet kuris kenkėjas užuos vieną kartą ir nuspręs, kad neverta vargti“, – aiškina Michaelas.
Apsauga nuo smulkesnių kenkėjų
Mažesni kenkėjai, tokie kaip šliužai ar sraigės, taip pat nemėgsta čili pipirų. Jei norite apsaugoti jau įsitvirtinusius augalus, galite pasigaminti purškimo tirpalą:
- Paimkite buteliuką su vandeniu, įpilkite į jį 1 valgomąjį šaukštą indų ploviklio ir 2 valgomuosius šaukštus kajeno pipirų, ir gerai išmaišykite;
- Apipurkškite apatinius augalų lapus ir stiebus, kurie labiausiai patrauklūs šliužams bei sraigėms.
„Indų ploviklis padeda aštriam tirpalui prilipti prie lapijos. Purškiant tik apatinius lapus ir stiebus, šliužai ir sraigės nepasieks naujų, jaunų lapų, kai jie išsiskleidžia“, – pataria ekspertai.
Naudodami čili pipirų miltelius ar purškimo tirpalą, galite lengvai apsaugoti savo pavasarį žydinčius svogūnėlius nuo daugelio kenkėjų.
Tai natūralus, nekenksmingas būdas išlaikyti sodą tvarkingą, gražų ir sveiką, nereikalaujant sudėtingų ar cheminių priemonių.
