Sodindami česnakus nedarykite 1 klaidos: liksite be derliaus

Česnakų sodinimas skiriasi atsižvelgiant į laiką.
Kada ir kaip sodinti?
Ankstyvas sodinimas (rugsėjis–spalio pradžia): jei česnaką sodinate rugsėjį ar spalio pradžioje, jį reikia sodinti giliai į žemę.
Vėlyvas sodinimas (antroji spalio pusė): jei sodinimą planuojate antroje spalio pusėje, tai daryti reikėtų 7-10 centimetrų gylyje.
Taip pat nereikėtų sodinti ir per giliai, mat tokiu atveju daržovė sunaudos per daug energijos žaliosios masės formavimui ir daigui išleisti, todėl pats vaisius užaugs mažas.
Sodinimo gylis taip pat daro įtaką žemės ir šaknų sistemos įšilimui. Jei sodinimas bus per gilus, šaknų sistema nepakankamai įšils, o tai reikšmingai sumažins jūsų derlių. Laikydamiesi šių taisyklių, galėsite būti tikri, kad česnakai sėkmingai peržiemos ir kitąmet derlių rinks kibirais.
Šaltinis: gordonua.com
