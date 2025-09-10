Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Ruoškite česnakų atsargas: laikysis visą žiemą

2025-09-10 16:15 / šaltinis: TV3 / aut.
Jei esate česnako gerbėjai ir norite pasiruošti jo atsargų, dabar pats laikas imtis veiksmų. Artėjant šaltiems mėnesiams, šviežio česnako trūkumą gali būti sunku kompensuoti, todėl geriau pasiruošti iš anksto. Be to, tinkamai paruošti česnakai išlaiko savo skonį, aromatą ir naudingąsias medžiagas visą sezoną.

Jei esate česnako gerbėjai ir norite pasiruošti jo atsargų, dabar pats laikas imtis veiksmų. Artėjant šaltiems mėnesiams, šviežio česnako trūkumą gali būti sunku kompensuoti, todėl geriau pasiruošti iš anksto. Be to, tinkamai paruošti česnakai išlaiko savo skonį, aromatą ir naudingąsias medžiagas visą sezoną.

Tad jei mėgstate šį aromatingą ir sveiką ingredientą, laikas paskubėti ir pasiruošti savo žiemos atsargas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jums reikės: kilogramo česnako; 600 ml vandens; 4 šaukštų cukraus; 7 žirnelių juodųjų pipirų; 10 pumpurėlių gvazdikėlių; 3 šaukštų acto; 2 šaukštų druskos. 

Pirmiausia nulupkite viršutinį česnako lukštą. Tada galite palikti arba visą galvutę arba paskirstyti skiltelėmis. Į puodą pilkite vandenį, dėkite druską, cukrų, pipirus bei gvazdikėlius.

Užvirinkite ir nuimkite nuo ugnies. Tuomet į gautą marinatą supilkite actą. Česnaką dėkite į iš anksto garais apdirbtą švarų stiklainį (sterilizuotą) ir iki viršaus užpilkite marinatu.

Užsukite stiklainius metaliniais dangteliais ir dėkite į kokią vėsią vietą, bet ne į šaldytuvą. Česnakas bus tinkamas vartojimui po 2 mėnesių. Skanaus!

Šaltinis: https://worldrecipes.eu/lt

