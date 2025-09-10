Ruoškite česnakų atsargas: laikysis visą žiemą

Tad jei mėgstate šį aromatingą ir sveiką ingredientą, laikas paskubėti ir pasiruošti savo žiemos atsargas.
Jums reikės: kilogramo česnako; 600 ml vandens; 4 šaukštų cukraus; 7 žirnelių juodųjų pipirų; 10 pumpurėlių gvazdikėlių; 3 šaukštų acto; 2 šaukštų druskos.
Pirmiausia nulupkite viršutinį česnako lukštą. Tada galite palikti arba visą galvutę arba paskirstyti skiltelėmis. Į puodą pilkite vandenį, dėkite druską, cukrų, pipirus bei gvazdikėlius.
Užvirinkite ir nuimkite nuo ugnies. Tuomet į gautą marinatą supilkite actą. Česnaką dėkite į iš anksto garais apdirbtą švarų stiklainį (sterilizuotą) ir iki viršaus užpilkite marinatu.
Užsukite stiklainius metaliniais dangteliais ir dėkite į kokią vėsią vietą, bet ne į šaldytuvą. Česnakas bus tinkamas vartojimui po 2 mėnesių. Skanaus!
Šaltinis: https://worldrecipes.eu/lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!