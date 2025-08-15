Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Musių namuose neliks nė kvapo: štai ką reikia daryti

2025-08-15 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 16:30

Musės – tai ne tik nemalonūs, bet ir sveikatai pavojingi svečiai namuose. Šiltuoju metų laiku jos tampa ypač įkyrios – zvimbia aplink maistą, tupia ant stalo ar kriauklės krašto ir gali net pernešti bakterijas. Nors dauguma mūsų instinktyviai puola jas vaikyti laikraščiu ar purkšti chemikalais, yra paprastesnis, natūralesnis ir saugesnis būdas jų atsikratyti – kvapai.

Musės – tai ne tik nemalonūs, bet ir sveikatai pavojingi svečiai namuose. Šiltuoju metų laiku jos tampa ypač įkyrios – zvimbia aplink maistą, tupia ant stalo ar kriauklės krašto ir gali net pernešti bakterijas. Nors dauguma mūsų instinktyviai puola jas vaikyti laikraščiu ar purkšti chemikalais, yra paprastesnis, natūralesnis ir saugesnis būdas jų atsikratyti – kvapai.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertai teigia, kad tam tikri kvapai muses ne tik erzina – jos jų nekenčia. Vienas iš tokių – pipirmėčių aliejus, kurį galima naudoti tiek purškiant, tiek paliekant probleminėse vietose, rašoma express.co.uk.

Kodėl svarbu kovoti su musėmis?

Muses traukia pūvantys maisto likučiai, šiukšlės, pernokę vaisiai, gyvūnų išmatos ir bet kokios organinės atliekos.

Atidaryti langai ar durys be apsauginių tinklelių tampa tiesiog kvietimu musėms apžiūrėti jūsų virtuvę ar terasą.

„Muses traukia maisto likučiai, šiukšlės, naminių gyvūnėlių išmatos ir pūvančios organinės medžiagos.

Laikykite virtuvės stalviršius, kriaukles ir grindis švarius nuo trupinių ir išsiliejusių skysčių“, – pataria Gregas McKendallas, „Kilter Termite and Pest Control“ generalinis direktorius.

Pipirmėčių aliejus – galingas ir natūralus ginklas

Pasak eksperto, pipirmėčių aliejus yra jo mėgstamiausia priemonė kovai su musėmis. Jis saugus žmonėms, augintiniams ir veiksmingas net be stiprių chemikalų.

„Eterinius aliejus, tokius kaip pipirmėčių ir levandų, galima praskiesti vandeniu ir purkšti aplink duris, palanges ir šiukšliadėžes“, – sako Gregas.

Receptas: sumaišykite 2 stiklines vandens su 10–15 lašų pipirmėčių aliejaus, supilkite į purkštuvą ir naudokite kaip natūralų repelentą.

Be to, Gregas rekomenduoja pamirkyti vatos kamuoliukus pipirmėčių aliejuje ir padėti juos tose vietose, kur musės linkusios rinktis: prie langų, šiukšliadėžių, durų slenksčių ar net šalia gyvūnų maisto indelių.

„Tai gali padėti sukurti natūralų barjerą, kad musės nepatektų visam laikui“, – priduria jis.

Gvazdikėliai su citrusiniais vaisiais – kvapni, bet efektyvi priemonė

Jei neturite eterinių aliejų, puikiai tiks dar viena priemonė iš virtuvės: gvazdikėliai su citrina arba apelsinu.

„Į citrusinius vaisius įsmeigti gvazdikėliai veikia kaip dviguba atbaidymo priemonė. Citrusinių vaisių ir gvazdikėlių derinys nemalonus musėms, bet saugus ir aromatingas žmonėms. Juos galima padėti valgomojoje zonoje arba ant palangių, kad atbaidytų muses“, – sako Gregas.

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, derinkite švarą, kvapų barjerus ir prevenciją. Uždarykite atidarytus maisto produktus, išneškite šiukšles reguliariai, o langus ir duris apsaugokite tinkleliais. Tada musės daugiau nebesugrįš.

