  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Didžėjus Sezzy kreipėsi į Tadą Burgailą: „Pažiūrėk į mano akis!“

2025-12-01 16:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 16:38

Kiekvieną pirmadienį daugybę įdomiausių idėjų pristatanti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Rykliai. Lietuva“ ir šįkart pateiks staigmenų. Nuo judančių nuotraukų iki gilių kavos, neįprastų tortų ar būdo, kaip priversti technologija jumis rūpintis. Tačiau kas labiausiai sudomins investuotojus?

Rykliai
15

Kiekvieną pirmadienį daugybę įdomiausių idėjų pristatanti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Rykliai. Lietuva" ir šįkart pateiks staigmenų. Nuo judančių nuotraukų iki gilių kavos, neįprastų tortų ar būdo, kaip priversti technologija jumis rūpintis. Tačiau kas labiausiai sudomins investuotojus?

Pirmoji laidoje pasirodys Agnė, kuri pristatys ypatingą šampūną. Pastarasis sukurtas taip, kad visas dėmesys būtų kreipiamas ne į plauko struktūrą, bet į skalpo odą. Agnės verslas „ryklius“ sudomins ir dėl skaičių. Deja, jie turės ir pastabų.

„Palauk, aš kol kas esu nublokštas. Ką jūs dabar veikėte keturis metus? Jūs išleidote 6 tūkstančius, gavote 40 atgal – viskas, ką reikėjo padaryti kitą dieną, išleisti 60 tūkstančių“, – sakys Tadas.

Strategijos iš Agnės pritrūks ir Gediminui. „Tu ieškai ne tik pinigų, bet ir kažko, kas už tave tą verslą padarytų. O aš to daryti nenoriu“, – sakys jis. 

Rykliai Lietuva gruodžio 1 d. laida
Antroji šio vakaro verslumo šou dalyvė Viktorija žada išspręsti paradoksą, kurio niekas kitas nesugebėjo įveikti. Ji pristatys kofeino neturinčias kavas ir arbatas. Tačiau ar jos idėja patikės „rykliai“?

Viktorija sulauks daugybės pagyrų savo produktui, o ypač iš „ryklių“ Tomos Sabaliauskienės ir Dovilės Burgienės. Deja, jos taip pat turės ir pastabų.

„Nesuprantu, kodėl tuos žingsnius einate taip lėtai? Atrodo, kad jums reiktų mentoriaus, o ne akcininko“, – sakys Toma.

O gal norėtumėte, kad jūsų namai taptų bent kiek panašūs į Hario Poterio pilį? Ignas ir Mantas siūlys būtent tokią idėją. Jie sukūrė nuotraukas, kurios juda dirbtinio intelekto pagalba!

„Tai man – matyt įdomiausias produktas, kiek buvo per kelis sezonus. Bravo. Manau, kad galėtumėte parduoti net 50 mln. vienetų“, – sakys Einaras, bet ar investuos?

„Ryklius“ šįkart sudomins ir didžėjus bei reperis Sezzy. Tiesa, šįkart jis kvies leistis ne į muzikos ar vakarėlių pasaulį, bet į… saldumynų. Vyras pristatys tortus, kuriuos gali sudaužyti, o jų viduje rasti daugybę mėgstamų saldainių. 

Toma sakys, kad jo produktas yra genialus ir ypač tinkantis vaikams. Tačiau labiausiai investicijų Sezzy tikėsis iš Tado. 

„Tadai, aš viską apie tave skaičiau – svarbiausia akyse pamatyti ugnį. Pažiūrėk į mano akis!“ – sakys Sezzy, tačiau ar Tadas sutiks?

„Rykliai. Lietuva“ – kiekvieną pirmadienį, 19.30 val. per TV3. 

 

