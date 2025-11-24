Radvilė siūlo išskirtinę užkandžių prenumeratą: jos verslo idėja sudomino Tadą Burgailą

Tiesioginė laidos transliacija – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Siūlo kelionę per skonius
Mergina į pokalbį su investuotojais žengė vedina dviejų kolegių, kurios yra skrydžio palydovės. R. Antanavičiūtė yra pirmosios Lietuvoje užkandžių prenumeratos įkūrėja ir pakvietė ryklius pasinerti į tikrą skonio kelionę.
Netrukus investuotojai jau apžiūrinėjo „Snakky“ prekės ženklo dėžes su užkandžiais, o R. Antanavičiūtė plačiau papasakojo apie šį projektą, kuris žmones taip pat priverčia domėtis kitomis kultūromis ir jų maistu.
„Tai yra užkandžių prenumerata, su kuria kas mėnesį mes pristatome vis naujos šalies užkandžių dėžutes. Vienas mėnesis gali būti Meksika, kitas Kolumbija ar Indija, Italija, Filipinai... Ir kartu su dėžutėmis mes kas mėnesį ruošiame ir ekstensyvius bukletus, jog tai nebūtų degustacinė patirtis, bet būtų ir visa edukacinė, kultūrinė kelionė, kad mūsų prenumeratoriai galėtų susipažinti, kokie įdomūs faktai apie tą šalį, kokie yra užkandžiai“, – entuziastingai kalbėjo R. Antanavičiūtė.
Tampa smagia šeimos tradicija
Klientams siūlomi keturi prenumeratų būdai – pradedant nuo ilgiausios dvylikos mėnesių iki baigiant vienu mėnesiu. Šiuo metu didžioji apyvartos dalis ateina iš fizinių asmenų, taip vis dažniau tokius užkandžius užsisakinėja ir įmonės, tad „Snakky“ jau gali pasigirti turinti per 300 prenumeratorių.
Įmonė savo produkciją jau teikia ir į Lenkiją, o taip pat turi netolimų planų plėstis į vieną iš Skandinavijos šalių.
„Mamos dažnai perka šiuos užkandžius savo vaikams ir šeimoms. Ir kas mėnesį šių dėžučių laukia, bando spėlioti, kokia šalis tą mėnesį atvyks pas juos.
Iš klientų supratau, kad tai yra tokia kaip ir faina šeimos tradicija, suartinanti poras, draugus, artimuosius ir visi susėdę degustuoja šiuos užkandžius“, – pasakojo jaunoji verslininkė.
Radvilė neslėpė, kad niekada neturėjo didelio marketinginio biudžeto, o iš investuotojų gauti pinigai galėtų padėti užtikrinti spartesnį šios smulkios įmonės augimą. Ji apskaičiavo, kad maždaug 30 eurų investicija į marketingą, tai galėtų sugeneruoti 90-100 eurų grąžą.
Tiesa, tokie apskaičiavimai daugeliui investuotojų pasirodė laužti iš piršto.
„Šitie skaičiai man skamba kaip per geri, nes jeigu tu investuoji 25 eurus ir atgal gauni 100 eurų, man tada klausimas, ką jūs darote paskutinius pusantrų metų, kad turite tik 300 klientų“, – galvą kraipė „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila.
Klausimų turėjo ir nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Eika“ valdybos pirmininkas Robertas Dargis.
„Iš ekonominės verslo logikos, jeigu tokios grąžos, kaip jūs kalbate, tai aš jau jūsų vietoje būčiau seniai pasiskolinęs pinigų ir investavęs. Jei 25 eurai jums generuoja 100 eurų grąžą, tai čia bet kuris paskolins jums pinigų ir jums žymiai paprasčiau neprisiimant naujų akcininkų daryti plėtrą. Paaiškinkite, kur čia yra logika“, – teiravosi R. Dargis.
Po ilgų diskusijų su Radvile jai gerų žinių turėjo T. Burgaila.
„Aš tiesiog turėsiu savo dukrai labai skanią ir gražią dėžutę ir man smalsu yra pažiūrėti, ar jums pavyks išleidus tą 30 tūkstančių pritraukti tą tūkstantį vartotojų. Šiek tiek toks kazino elementas versle visą laiką egzistuoja“, – pasiūlymu investuoti į šią kompaniją ir jos potencialą augti atrodė susidomėjęs T. Burgaila.
