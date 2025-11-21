Vienas turtingiausių Lietuvos žmonių Nerijus Numa pasikeitė vardą

Apie tai pranešė naujienų portalas delfi.lt, kurie nurodė, kad žurnalo „TOP“ turtingiausiųjų Lietuvos verslininkų sąraše verslininkas buvo paminėtas jau su pakeistu vardu ir pavarde.
Anksčiau Nerius Niuma buvo Nerijus Numavičius, tačiau vėliau jis nusprendė pasikeisti savo vardą į Nerijus Numa.
Jauna žmona veda vyrą iš proto.... Tai atsiliepia ir visai Maxima grupei - parduotuvės paskutiniu metu ženkliai suprastėjo, nėra tokio, ypatingai pieno produktų pasirinkimo, koks buvo anksčiau ir tvarka prastesnė...
brone
Lietuvai mokesciu nemoka. nepatriotas.