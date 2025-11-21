 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

Vienas turtingiausių Lietuvos žmonių Nerijus Numa pasikeitė vardą

2025-11-21 11:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 11:40

„Vilniaus prekybos" įkūrėjas Nerijus Numa dar kartą pasikeitė savo vardą. Dabar verslininkas yra žinomas kaip Nerius Niuma. 

Sostinėje tuokiasi turtingiausias Lietuvos žmogus Nerijus Numavičius (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

„Vilniaus prekybos“ įkūrėjas Nerijus Numa dar kartą pasikeitė savo vardą. Dabar verslininkas yra žinomas kaip Nerius Niuma. 

9

Apie tai pranešė naujienų portalas delfi.lt, kurie nurodė, kad žurnalo „TOP“ turtingiausiųjų Lietuvos verslininkų sąraše verslininkas buvo paminėtas jau su pakeistu vardu ir pavarde. 

Anksčiau Nerius Niuma buvo Nerijus Numavičius, tačiau vėliau jis nusprendė pasikeisti savo vardą į Nerijus Numa. 

indeliai.lt

Cha
Cha
2025-11-21 11:49
Jauna žmona veda vyrą iš proto.... Tai atsiliepia ir visai Maxima grupei - parduotuvės paskutiniu metu ženkliai suprastėjo, nėra tokio, ypatingai pieno produktų pasirinkimo, koks buvo anksčiau ir tvarka prastesnė...
Atsakyti
brone
brone
2025-11-21 11:45
Lietuvai mokesciu nemoka. nepatriotas.
Atsakyti
