TV3 naujienos > Verslas

Povilas nori vandeniu prekiauti kitaip: idėją sukritikavo „rykliai“

2025-11-21 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 19:30

TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“ dalyvavęs Povilas Vadeika pristatė produktą „Blaivus protas“. Tai – vanduo unikalaus dizaino pakuotėje. Ar paprastas vanduo sužavėjo „ryklius“? 

1

Verslą vertino „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė. 

Kaip sakė P. Vadeika, laidoje jis ieškojo dviejų dalykų: mentoriaus ir 20 tūkst. eurų investicijos už trečdalį įmonės akcijų. 

„Be šio produkto negalėtų egzistuoti nei vienas verslas ir nei vienas „ryklys“. Tai yra blaivus protas. „Blaivus protas H2O“ – lietuviškas vanduo, supilstytas į aplinkai draugiškas, 100 proc. perdirbamas aliuminio skardines. Tai – ne tik vanduo skardinėje. Tai sąmoningo, atsakingo ir sveiko gyvenimo būdo simbolis“, – prekę pristatė P. Vadeika.

Pasak verslininko, šis vanduo yra išskirtinis savo pakuotės dizainu – dėl unikalios pakuotės žmonės socialiniuose renginiuose, ieškodami alternatyvos alui ar energiniams gėrimams, turėtų rinktis „Blaivų protą“, o ne kurį kitą vandenį.

Sulaukė kritikos

Produkto pristatymas „ryklių“ neįtikino, tačiau galbūt jų nuomonę bus galima pakeisti klausimų-atsakymų metu? 

T. Burgaila pastebėjo, kad Povilas bando pakartoti amerikiečių įmonę, taip pat pardavinėjančią vandenį išskirtinės išvaizdos skardinėse – „Liquid death“.

„Vandens įmonės, kurie kol kas pilsto vandenį į plastikinius buteliukus, rytoj gali paleisti savo skardines“, – apie konkurenciją mąstė R. Dargis. 

V. Čijunskytė pastebėjo, kad Povilo marketingo vizija šiam produktui labai primena įmonės „RedBull“ strategiją. O paprašytas parodyti kokią nors reklamą, kaip jis siektų užkariauti Lietuvos rinką, „Blaivaus protos“ įkūrėjas to padaryti negalėjo. 

„Jam mentoriaus reikia – tu sugalvosi“, – T. Burgailai paprašius pasidalinti reklamomis, juokavo E. Gravrock.

Ar kuris nors „ryklys“ patikėjo Povilo idėja, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“

