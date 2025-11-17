 
TV3 naujienos > Verslas

Gintarės greitai užpilamų šaltibarščių idėja nustebino „ryklius“: „Savimi pasitikiu, produktu tikiu“

2025-11-17 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 19:25

Visi esame girdėję apie greitai paruošiamus makaronus, tačiau TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“ apsilankiusi verslininkė Gintarė Laucė investuotojus bandė sudominti greitai paruošiamais šaltibarščiais. 

1

Laidos dalyvė G. Laucė pristatė savo šeimos verslą „Urban food“, o apie investavimą į jų įmonę svarstė šie „rykliai“ – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė.

Greitai paruošiami šaltibarščiai

„Urban food“ gamina funkcinius maisto produktus, funkcinius mišinius, tarp jų – ir smagius mišinius, tokius kaip „greiti šaltibarščiai“. 

„Savimi pasitikiu, produktą žinau, juo tikiu, tačiau nesu robotas. Tai jaudulys jaučiasi labai“, – prieš susitikimą su „rykliais“ pasakojo Gintarė. 

Rykliai. Lietuva“ dalyvė plačiau papasakojo apie jų šeimos įmonę: jie gamina ir parduoda super maisto miltelius, kuriuos galima naudoti kaip maisto papildą. Tai – iš džiovintų ir sumaltų vaisių, daržovių, žolelių ir sėklų pagaminti milteliai, kuriais galima paskaninti ir paįvairinti įvairius patiekalus, įskaitant kokteilius, varškę, jogurtą ir košę. Įmonė siūlo ir „greitus šaltibarščius“ – su šiais milteliais vos per kelias minutes galima pasigaminti tradicinius lietuviškus šaltibarščius.

„Gaminame jau virš 10 metų, tad žinome, ką darome“, – pasitikėjimo pilnu balsu teigė verslininkė.

Už prašomą pinigų sumą „Urban food“ planuoja eiti į Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Skandinavijos rinkas.

„Ši investicija gali atsipirkti per 3–4 metus“, – siūlė G. Laucė.

Ar derybos atneš naudos?

„Žinau, kaip šiame versle myli savo produktą ir sako, kad jis yra geresnis nei visi kiti. Bet niekam neįdomu paties gamintojo nuomonė. Įdomu tik kiek pas įkūrėjus yra gebėjimas papasakoti istoriją apie produktą. Kol kas girdžiu iš jūsų istoriją, koks jis yra geras“, – idėja nesusižavėjo Tadas Burgaila. 

„Urban food“ plėtros idėja nesudomino ir kitų investuotojų. Visgi Viktorija Čijunskytė turėjo pasiūlymą. Ji pasiūlė konkrečią pinigų sumą paskolos pavidalu, už paskolą jai įkeičiant „Urban food“ gamyklą, esančią Kėdainių rajone.

Gintarė šį pasiūlymą norėjo apsvarstyti kitoje patalpoje ir minutę apmąsčiusi grįžo pas Viktoriją su kitu pasiūlymu. Išgirdusi jį, V. Čijunskytė dar kartą pakeitė savo siūlymą.

Ar Gintarei pavyks susitarti su V. Čijunskytė, sužinokite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje. 

Laidą „Rykliai. Lietuva“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. Per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.

