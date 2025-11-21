Daliai gyventojų – svarbi žinia: jei nesikreipsite, tūkstančius sklypų parduos

Aplinkos ministerija jau anksčiau skelbė, kad imasi spręsti apleistų ir šeimininkų neturinčių sodų sklypų problemą.
Štai dar pirmaisiais Nepriklausomybės metais asmenims buvo sudarytos lengvatinės sąlygos išsipirkti sodų sklypus iš valstybės.
Pasak ministerijos atstovų, absoliuti dauguma žmonių susitvarkė reikalingus dokumentus ir šie sklypai tapo jų nuosavybe. Vis tik yra tokių, kurie to nepadarė.
Tūkstančiai sklypų gali būti parduoti
Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvs“ aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sakė, kad yra siūlomi nauji pakeitimai.
Jiems įsigaliojus, būtų numatytas terminas, per kurį gyventojai turėtų sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. O jei to nepadarys, sklypai bus parduodami, o surinkti pinigai pateks į valstybės biudžetą.
„Turime 891 sklypą, kuris yra valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Tai šiuo metu esame parengę įstatymo projektą, kad jeigu per metus laiko dėl šių sklypų nuosavybės niekas nesikreips, tada mes tuos sklypus lesime į viešąjį aukcioną“, – paaiškino K. Žuromskas.
Ministras skaičiuoja, kad taip pat yra dar apie 2,5 tūkst. sklypų, kurie „kažkada buvo pažadėti įvairių organizacijų ar įmonių nariams“.
„Radome tuos sklypus, kurie dar nėra pradėti formuoti, nesuformuoti, t.y. yra laisva valstybinė žemė.
Tai irgi planuojame, kad jeigu per metus niekas dėl jų nesikreips, tada Nacionalinė žemės tarnyba arba savivaldybė tuos sklypus ims formuoti ir vėl leisime į aukcioną.
Tad, grubiai tariant, apie 3,5 tūkst. sklypų, kurių vertė gali siekti iki 20 mln., papildytų valstybės biudžetą“, – kalbėjo K. Žuromskas.
Kitaip tariant, įstatymų pataisomis siūloma, kad aukciono būdu būtų galima parduoti sodininkų bendrijose esančius neprivatizuotus ar valstybės paveldėtus nenaudojamus valstybinės žemės sklypus ar jų dalis.
Aplinkos ministerija primena, kad Nacionalinė žemės tarnyba valstybės vardu paveldi ir perima valdyti žemės sklypus be statinių. Šių sklypų negalima privatizuoti, valstybė negali toliau būti atsakinga už tokių žemės sklypų administravimą, nes tai yra nuostolinga valstybės biudžetui.
Asmenims, iki šiol nesusitvarkiusiems sodų sklypų dokumentų, būtų sudarytos sąlygos juos užregistruoti savo vardu.
Įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymo pataisoms, būtų nustatytas 1 metų terminas nuomos ar pirkimo sutarties sudarymui suformuotiems mėgėjų sodo žemės sklypams ir 2 metų terminas nuomos ar pirkimo sutarties sudarymui, jei mėgėjų sodo žemės sklypai nesuformuoti.
Praėjus 2 metų terminui, mėgėjų sodo teritorijoje esantys suformuoti valstybei priklausantys sodo sklypai, jeigu tokią teisę turintys asmenys nepateiks prašymų pirkti ar nuomoti šiuos sklypus, bus priskiriami laisvos valstybinės žemės fondo žemei.
Po 2 metų šio fondo žemei bus priskirti ir mėgėjų sodo teritorijoje esantys valstybinės žemės plotai, kuriuose nesuformuoti privatiems asmenims skirti sodo sklypai.
Siūloma įstatymų pakeitimų įsigaliojimo data – 2026 m. gegužės 1 d.