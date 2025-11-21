Buvusioj „Via Lietuva“ būstinėj išdygs komerciniai ir biurų patalpos

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuvos“ buvusią būstinę sostinės Naujamiestyje įsigijusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Reefo“ vadovas teigia joje planuojanti įrengti komercines bei biurų patalpas.
BNS rašė, jog spalio viduryje pasibaigusiame aukcione už 2,7 tūkst. kv. metrų bendro ploto objektus J. Basanavičiaus bei Šviesos gatvėse pasiūlyta pradinė kaina – 5,3 mln. eurų.
Kaip BNS nurodė „Via Lietuva“, aukcioną laimėjo „Reefo“, o sutartis su ja pasirašyta ketvirtadienį. Sandoris Registrų centre dar nėra įregistruotas.
„Reefo“ bendraįkūrėjęs bei vadovas Karolis Aidulis teigė, jog objektas įmonės dėmesį patraukė dėl išskirtinės vietos.
„Pastatų kompleksas turi ne tik istorinę, bet ir architektūrinę vertę, o tokie objektai sostinės centre pasitaiko itin retai. Mūsų, kaip išskirtinio nekilnojamojo turto vystytojo, filosofija – suteikti antrą gyvenimą išskirtiniams pastatams, todėl šis įsigijimas natūraliai atitiko „Reefo“ strategiją“, – komentare BNS teigė K. Aidulis.
„Planuojame rinkai pasiūlyti išskirtines reprezentacines erdves – komercines ir biurų patalpas. Šiuo metu vyksta intensyvūs darbai su interjero dizaineriais bei architektais dėl komplekso koncepcijos išvystymo“, – sakė „Reefo“ vadovas.
Jo teigimu, pirminiais skaičiavimais, į pastatų atnaujinimą planuojama investuoti apie 1,5 mln. eurų.
„Tikslus biudžetas paaiškės po atliktų techninių vertinimų ir projektavimo etapo, tačiau mūsų tikslas – išsaugant istorinę vertę sukurti modernų, funkcionalų ir ilgaamžį objektą“, – nurodė K. Aidulis.
BNS rašė, kad spalį įvykusiame aukcione „Via Lietuva“ pardavė 1940 metais pastatytą 1,1 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatą J. Basanavičiaus g. 36 ir 2005 metų statybos 2,7 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatą Šviesos g. 2.
Tai bus antrasis „Reefo“ konversijos projektas J. Basanavičiaus gatvėje.
Anksčiau skelbta, jog bendrovė kartu su statybų įmone „YIT Lietuva“ 2022 metais aukcione už 13,6 mln. eurų įsigijo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius Tech) pastatų kompleksą J. Basanavičiaus g. 28. Jame bendrovė plėtoja 24 prestižinės klasės butų projektą „Basanavičius“.
„Baigiame įgyvendinti buvusių Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastatų komplekso virsmą į prabangių apartamentų projektą“, – BNS teigė K. Aidulis.
Praėjusį antradienį įmonė skelbė baigusi 155 kambarių viešbučio „Corner“ sostinės T. Ševčenkos gatvėje atnaujinimą, kuriam buvo suteiktas keturių žvaigždučių įvertinimas. Įmonė objektą įsigijo pernai už 7,6 mln. eurų.
Anot „Reefo“, jame buvo atnaujintos bendros, gyvenamosios erdvės, išplėstas paslaugų spektras. Be to, bendrovė viešbučio kambarius pardavinėja investuotojams, kurie gali įsigyti gyvenimui arba perduoti viešbučio veiklai. „Reefo“ teigimu, šiuo metu iš 155 apartamentų parduoti 135, iš jų 90 proc. perduota viešbučio valdymui.
Savo ruožtu bendrovė yra investavusi į viešbučio projektą Nidoje, sostinėje valdo „Loft Garden“ ir „Loft Gallery“ pastatus, atnaujino buvusios „Šilko“ poilsio namus Palangoje.