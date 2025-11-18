Įspėjimas vairuotojams: Zujūnų seniūnijoje eismas vyks apylankomis

Pasak bendrovės, trečiadienį bus uždaroma bus uždaroma remontuojama Buivydiškių gatvės atkarpa, o eismas vyks apylankomis.
„Transporto eismas bus draudžiamas 400 m ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios g. iki Zujūnų g. (...) Uždarius 400 m. Buivydiškių g. ruožą, eismas bus kreipiamas apylankomis – iš Dvaro g. patekti į Buivydiškių g. bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves“, – pranešime nurodė „Via Lietuva“.
Numatoma, kad įvedami eismo pakeitimai galios iki gruodžio 15 dienos.