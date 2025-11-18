 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėjimas vairuotojams: Zujūnų seniūnijoje eismas vyks apylankomis

2025-11-18 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 08:39

Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijoje trečiadienį prasidės vienos iš gatvių remonto darbai, todėl keisis eismo organizavimo tvarka, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva".

Transportas (nuotr. Elta)

Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijoje trečiadienį prasidės vienos iš gatvių remonto darbai, todėl keisis eismo organizavimo tvarka, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Pasak bendrovės, trečiadienį bus uždaroma bus uždaroma remontuojama Buivydiškių gatvės atkarpa, o eismas vyks apylankomis. 

Transporto eismas bus draudžiamas 400 m ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios g. iki Zujūnų g. (...) Uždarius 400 m. Buivydiškių g. ruožą, eismas bus kreipiamas apylankomis – iš Dvaro g. patekti į Buivydiškių g. bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves“, – pranešime nurodė „Via Lietuva“.

Numatoma, kad įvedami eismo pakeitimai galios iki gruodžio 15 dienos.  

